Бюджет судебной системы увеличился за год почти на 5 млрд грн

Увеличилось и количество судей.

Бюджет судебной системы увеличился за год почти на 5 млрд грн
Фото: argumentua.com

Бюджет судебной системы на 2018 год составляет около 13,48 млрд грн. Об этом говорится в паспорте бюджетной программы на этот год, опубликованном на сайте Судебной власти.

Из госбюджета предусмотрено 10,68 млрд грн, остальные средства – со специального фонда судебной системы.

Средства распределены следующим образом: более 11,69 млрд грн. – на исполнения функций и заданий судов, более 395,43 грн. – на мероприятия по информатизации, более 20,74 млн грн. – на легализацию компьютерных программ, более 1,27 тыс грн. – оплату судебного сбора. На Высшую квалифкомиссию судей выделено более 136,91 млн грн., на Национальную школу судей – более 105,74 млн грн.

Более 1,13 млрд грн. предусмотрено на строительство, покупку, ремонт или реконструкцию помещений.

В документе также говорится об общем количестве судей – 7280 и работников судебной системы – 28 тыс 675 человек. Служба судебной охраны насчитывает 3788 человек.

Бюджет на 2017 год для судебной системы составлял 8,62 млрд грн. (2 млрд грн. – со спецбюджета, остальные – из госбюджета). В прошлом году штатное количество судей составляло 6671 человек, количество работников судов - 25 тыс 754.


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