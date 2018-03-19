Залізничники планують купити у фірми зі справи НАБУ старі колінвали по височенній ціні

ПАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» у лютому провело закупівлю колінчастих валів, за результатами торгів найкращу пропозицію запропонувало ТОВ «Техноекотрейн» вартістю 4,36 млн грн.

Про це пише «Залізниця без корупції».

Предметом закупівлі «ДТРЗ», 100% акцій якого належить ПАТ «Українська залізниця», стали два колінчаті вали для маневрового тепловозу ЧМЕ3. Замовлено колінвали для двигунів потужністю 990 кВт (1300 к.с.) по 2,18 млн грн. за штуку.

Пропозиції на торги подали три учасники, але конкурсна комісія відхилила ТОВ «Ремпромтранс». При цьому, протокол дискваліфікації фірми свідчить про те, що спочатку її допустили до участі в торгах, а потім виправили протокол, дописавши «не відповідає».

Тому єдиним конкурентом переможця стало ТОВ «Електротех», яке систематично виступає в ролі формального конкурента для «Техноекотрейдінг».

В системі «Прозооро» поки що відсутня інформація про укладання угоди з «Техноекотрейдінг». Ця фірма є фігурантом в справі НАБУ, детективи підозрюють її представників у змові з ДП «Укрзалізничпостач», що могло призвести до переплати під час закупівлі державним підприємством запчастин на 15,8 млн грн. «Техноекотрейдінг» має підряди «УЗ» на 440 млн грн.

Замовник в тендерній документації не визначив вимоги щодо терміну виготовлення товарів та його попереднього використання. Таким чином учасники могли пропонувати товари будь-якого року випуску, в тому числі ті, що використовувались раніше. Обидва учасники «Техноекотрейдінг» та «Електротех» запропонували однакові колінвали серійний номер 7476 випуску 2009 року та серійний номер 7475 того ж року. Таким чином, права власності на один і той ж товар вказали дві різні фірми:

Залізничники планують купити у фірми зі справи НАБУ старі колінвали по височенній ціні

В обох паспортах записи про зберігання обриваються в 2012 році. До цього колінвали проходили щорічну переконсервацію. Що відбувалося з ними з 2012 по 2018 роки – невідомо. Згідно паспортів термін зберігання колінвалів з переконсерваціями повиннен бути не більше чотирьох років. Таким чином обидва колінвали, які кпує «ДТРЗ», зберігалися з порушенням термінів на п’ять років і непридатні до експлуатації.

Крім того, сама вартість дизельних двигунів внутрішнього згорання іноземного виробництва потужністю 1000 кВт нині коштує 3-6 мільйонів гривень. Наприклад, дизель-генератори Mitsubishi коштують близько 5 млн грн., а дизель-генератори менш відомих виробників можуть коштувати менше 4 млн грн. Тобто, новий дизель на 1000 кВт з генератором, системою керування і охолодження коштує лише вдвічі дорожче від однієї вживаної запчастини.

В 2017 році «Техноекотрейдінг» поставляв для «УЗ» колінвали до вдвічі менших дизелів Д1 по мільйону за штуку.


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