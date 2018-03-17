Мінюст відписав 128 мільйонів на дешевше ведення держреєстрів, ніж торік

Міністерство юстиції України 12 березня уклало угоду з ДП «Національні інформаційні системи» («НІС») про забезпечення функціонування державних реєстрів на 128,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Кошти виділено на підтримку 18 реєстрів, держателем яких є Мінюст, протягом півроку – із січня по червень, тобто на 180 днів. Нагадаємо, у другому півріччі 2017 року підтримка 17 реєстрів протягом 183 днів обійшлась дорожче – у 133,85 млн грн. Цьогоріч до переліку додався Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.

Як і раніше, найдорожче коштує підтримка Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 8,01 млн грн. на місяць, або 267 тис грн. на день. Це на 6% дешевше від ціни першого півріччя поточного року, яка становила 283 тис грн.

Зареєстроване у травні 2015 року держпідприємство «НІС» із лютого 2016 року очолює Станіслав Лур’є .