Мінюст відписав 128 мільйонів на дешевше ведення держреєстрів, ніж торік
Міністерство юстиції України 12 березня уклало угоду з ДП «Національні інформаційні системи» («НІС») про забезпечення функціонування державних реєстрів на 128,34 млн грн. Про це повідомляється у системі
Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.
Кошти виділено на підтримку 18 реєстрів, держателем яких є Мінюст, протягом півроку – із січня по червень, тобто на 180 днів. Нагадаємо, у другому півріччі 2017 року підтримка 17 реєстрів протягом 183 днів обійшлась дорожче – у 133,85 млн грн. Цьогоріч до переліку додався Єдиний державний
Як і раніше, найдорожче коштує підтримка Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 8,01 млн грн. на місяць, або 267 тис грн. на день. Це на 6% дешевше від ціни першого півріччя поточного року, яка становила 283 тис грн.
Зареєстроване у травні 2015 року держпідприємство «НІС» із лютого 2016 року очолює
|Найменування реєстру
|Вартість послуг за місяць, гри. із ПДВ
|Загальна вартість послуг, грн. із ІІДВ
|Забезпечення функціонування Єдиного реєстру довіреностей
|1 487 384,70
|8 924 308,20
|Забезпечення функціонування Спадкового реєстру
|1 949 006,52
|11 694 039,12
|Забезпечення функціонування Державного реєстру обтяжень рухомого майна
|2 256 744,36
|13 540 466,16
|Забезпечення функціонування Єдиного реєстру громадських формувань
|51 289,68
|307 738,08
|Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів
|11 159,22
|66 955,32
|Забезпечення функціонування Державного реєстру атестованих судових експертів
|51 289,68
|307 738,08
|Забезпечення функціонування Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності
|51 289,68
|307 738,08
|Забезпечення функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян
|2 807 355,42
|16 844 132,52
|Забезпечення функціонування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
|307 737,84
|1 846 427,04
|Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
|307 737,84
|1 846 427,04
|Забезпечення функціонування Реєстру громадських об’єднань
|307 737,84
|1 846 427,04
|Забезпечення функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
|8 005 273,62
|48 031 641,72
|Забезпечення функціонування Реєстру спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України
|102 579,30
|615 475,80
|Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»
|307 737,84
|1 846 427,04
|Забезпечення функціонування Єдиного реєстру нотаріусів
|51 289,68
|307 738,08
|Забезпечення функціонування Реєстру методик проведення судових експертиз
|51 289,68
|307 738,08
|Забезпечення функціонування Реєстру апостилів
|820 634,34
|4 923 806,04
|Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
|2 461 902,96
|14 771 417,76
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Финансы
17.03.2018 09:40