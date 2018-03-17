«Тролі» Грановського знову не змогли знести через АМКУ «валютну формулу» дизельних торгів залізниці

Адміністративна колегія АМКУ 15 березня відмовила у задоволенні скарги ТОВ «Зеніт Склад» щодо перегляду філією Укрзалізниці «Центр забезпечення виробництва» формульного ціноутворення у рамках шести закупівель дизельного палива загальною очікуваною вартістю 1,77 млрд грн . Про це повідомив журналіст «Наших грошей» із засідання колегії.

Йдеться про оголошені в січні тендери на закупівлю 60 тисяч тонн дизпалива Євро 5 по очікуваній ціні 29 640 грн/т.

Тендерною документацією замовник передбачив формульний порядок розрахунку ціни палива, прив’язавши її до курсу валют і світових котирувань по десяти днях на дату аукціону/рознарядки.

На думку скаржника застосування формули порушує права учасників в кількох частинах. По-перше, через суттєвий проміжок часу між етапом подання цінових пропозицій та датою проведення аукціону вони не мають можливості коректно вирахувати значення показника Platts (середнє значення базисних котирувань), а отже замовник ризикує замовити паливо за завищеними цінами, що «порушує основоположний принцип здійснення закупівель за державні кошти – максимальної економії та ефективності».

По-друге, на етапі подання, відмітив скаржник, учасники не можуть передбачити який показник маржі буде перенесений у договір, адже «стрімке зростання котирувань Platts перед аукціоном може мати наслідком невиправне фіксування умовами договору надто низького показника маржі», або взагалі від’ємної маржі.

На підтвердження цього скаржник представив колегії розрахунки щодо застосування формули протягом лютого цього року при закладенні маржі у розмірі 500 (гіпотетична величина), демонструючи, що подекуди переможець постачатиме паливо собі у збиток.

Зі свого боку представник замовника Валерій Шергін зауважив, що розрахунки скаржника не відповідають формулі, тому що не включають середню ціну палива. А також додав, що сьогодні формула успішно використовується у рамках трьох договорів. Зокрема, навіть при від’ємній динаміці світових цін у сторін не виникає питань щодо дієвості підходу.

У скарзі «Зеніт Склад» вимагав «виключити формульний підхід до визначення ціни після проведеного аукціону, так як він не вказує та не дає можливості визначити ринкову ціну на товар, що закуповуються». При цьому, скаржник не зміг пояснити колегії та замовнику, взамін на який підхід до формування ціни має бути прибрана формула. Тож врешті представник фірми запропонував залишити формулу, але «переглянути її формування».

Вислухавши позиції сторін, колегія АМКУ постановила відмовити у задоволенні скарги щодо внесення будь-яких змін до формульного ціноутворення.

Нагадаємо, «Зеніт склад» також оскаржував перші формульні торги залізниці на 1,67 млрд грн з ідентичними претензіями. Тоді фірма вимагала усунути порушення, але АМКУ вирішив спір на користь замовника і залишив формулу в дії.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», перші формульні підряди отримали ТОВ «Анвітрейд» і ТОВ «Август Пром». І обидві компанії вже знижували ціну у відповідності до зниження світових цін. Дані про зниження опубліковані в « Прозорро ».

Столичний «Зеніт Склад» Андраніка Хумаряна зі статутним капіталом 2 тис. грн досі брав участі у державних тендерах. За даними «YouControl» , у 2016 році засновником і директором фірми Олександр Боднар. Він також володіє та керує ПП «Тек Енерджі Транс» і ТОВ «Торговий дім «Атлантік». Останнє торік блокувало виграні ТОВ «Вог Аеро Джет» паливні тендери армії та розігрувало із пов’язаною фірмою закупівлі постільної білизни для залізниці.

«ТД «Атлантік» вказував на торгах адресу електронної пошти kulon2015@ukr.net, яка належить ТОВ «Кулон Груп». Номінальним бенефіціаром «Кулон груп» є Інна Свиридовська – член ревізійної комісії ПАТ «Нерухомість столиці» та бенефіціар низки компаній із групи «НЕСТ» Володимира Трофименка. У свою чергу Трофименко є інвестором фірми «Трейд коммодіті» і затримувався детективами НАБУ по справі про поставки палива армії, по якій також затримувався замміністра оборони.

Ще одним інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського.

Із серпня 2016 р. «Кулон Груп» отримала підрядів на 25,54 млн грн., майже всі – в армії, облавтодорів і залізниці. Крім того, вона брала участь у розіграші закупівлі ПАТ «Центренерго» мазуту за завищеними цінами.

Нинішній власник «Зеніт Склад» Хумарян також керує ТОВ «Піч-Трейд», засновником якого є ліквідована в липні компанія «Мідкорп Пропертіз Ллп» (Британія), а кінцевим бенефіціаром через останню – Євгенія Козиліна зі Славутича.

Британська «Midcorp Properties Llp» і Козиліна значаться засновником та бенефіціаром ТОВ «Дайджест Груп». У 2015 році воно домоглося в АМКУ відміни двох лотів паливних торгів залізниці, а решту лотів, виграних ПП «Окко Бізнес Контракт», оскаржило в суді (детальніше – у статті «Хто залишає «Укрзалізницю» без дизеля»).