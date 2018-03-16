"Что за праздник?" РоSSия впервые с начала года подняла давление в газопроводе до контрактного уровня
РоSSийский "Газпром" впервые с начала года поднял давление на входе в газотранспортную систему Украины до минимального контрактного уровня.
Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", передает Час Пик.
В компании удивились таким действиям роSSийского газового монополиста.
"Кто знает, возможно праздник сегодня какой-то большой?
Сегодня впервые с 12 декабря прошлого года Газпром поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня - 60 кгс/см2.
Неожиданно, но приятно, регулярнее бы так.
Последние годы Газпром совсем не балует нас выполнением своих технических обязательств по транзитному контракту, всего лишь 10% таких "праздничных" дней было в 2017 году", - сообщается на странице "Укртрансгаза" в Фейсбуке.
Ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что Газпром должен в полном объеме выполнять свои контрактные обязательства по поставке газа Украине в рамках решения Стокгольмского арбитражного суда.
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16.03.2018 11:19