"Что за праздник?" РоSSия впервые с начала года подняла давление в газопроводе до контрактного уровня

РоSSийский "Газпром" впервые с начала года поднял давление на входе в газотранспортную систему Украины до минимального контрактного уровня.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", передает Час Пик.

В компании удивились таким действиям роSSийского газового монополиста.

"Кто знает, возможно праздник сегодня какой-то большой?

Сегодня впервые с 12 декабря прошлого года Газпром поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня - 60 кгс/см2.

Неожиданно, но приятно, регулярнее бы так.

Последние годы Газпром совсем не балует нас выполнением своих технических обязательств по транзитному контракту, всего лишь 10% таких "праздничных" дней было в 2017 году", - сообщается на странице "Укртрансгаза" в Фейсбуке.