Завод «Укрзалізниці» замовив у «прокладки» ахметівської сталі ще на 44 мільйони

Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 7 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «Сота Україна» сталі на 44,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 1 746 т товстолистового і рифленого прокату виробництва ПрАТ «ММК ім. Ілліча» і ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь» Ріната Ахметова у 2017-2018 роках, повний перелік якого із цінами наведено у таблиці нижче.

Листи ст.09Г2С товщиною 4-12 мм коштують 25 320 грн./т. У січні завод замовляв цій самій фірмі такі листи товщиною 8-10 м на 5% дешевше – по 24 204 грн./т. Відтоді ринкова ціна сталі зросла приблизно на стільки ж.

Ціна угоди на 0,4% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 44,42 млн грн.

Єдиним конкурентом традиційно було київське ТОВ «Альфа-Метал-Компані» луганчанина Андрія Коновалова. Раніше він керував нині ліквідованим ДочП «Альфа-Схід-Трейдінг» підприємства «Альфа-Схід» Луганського відділення Міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору «Альфа». Ніхто не знижував ціну на торгах.

Столична «Сота Україна» зареєстрована у травні 2017 року, за місяць до оголошення перших із виграних нею тендерів. Усього вона виграла торгів залізниці на 825,65 млн грн.

Засновником переможця значиться консультативно-торгівельна компанія «Сота-Онлайн Холдінг» («Sota-Online Holding», Латвія) Тетяни і Міхаїла Росаніних. Останній у 1990-х роках очолював відділ VIP-обслуговування ризького «Saules Banka».

Директором «Сота Україна» є Ганна Авраменко. Особа з такими ПІБ є аудитором і керує ТОВ «Укртрансінвест» вірґінської «Ен.Сі.Юнайтед», яке у 2010-2012 роках виграло тендери залізниці на 512,80 млн грн. Тоді фірма вигравала підряди в купі з ТОВ «Українська транспортно-машинобудівельна група», пов’язаним з оточенням бізнесмена Олександра Юракова.

За даними ЗМІ, фірма «Сота Україна» є однією з чотирьох фірм, яким «Укрзалізниця» та її підприємства у 2017 році замовили металевих виробів та сталі на понад 1 млрд грн. Ці фірми не мають офісів і персоналу та постачали продукцію метзаводів Ріната Ахметова із завищенням цін на 5-12%. Співвласниця «Сота Україна» Тетяна Росаніна заперечила бізнес в Україні.

Раніше Ганна Авраменко також володіла ПП «БС Інвест» з Юрієм Чумаком і Тетяною Чубій, яке нині належить Олегу Кучеру. Торік цей же Чумак був кандидатом на посаду судді Верховного Суду України.

Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ
Прокат товстолистовий 25х1500(7000)х6000 мм ст.09Г2С 20 27 480
Прокат товстолистовий 16х1500(2000)х6000 мм ст.09Г2С 20 25 692
Прокат товстолистовий 4x1500x6000 мм ст.09Г2С 610 25 320
Прокат товстолистовий 5x1500x6000 мм ст.09Г2С 180 25 320
Прокат товстолистовий 7х1500(7000)х6000 мм ст.09Г2С 170 25 320
Прокат товстолистовий 8х1500(2000)х6000 мм ст.09Г2С 170 25 320
Прокат товстолистовий 10×1500(2000)х6000 мм ст.09Г2С 170 25 320
Прокат товстолистовий 12х1500(2000)х6000 мм ст.09Г2С 400 25 320
Лист рифлений 4х1250(1500)х4000(6000) ст.3пс/сп 6 24 252
Усього: 1 746



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