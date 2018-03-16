Завод «Укрзалізниці» замовив у «прокладки» ахметівської сталі ще на 44 мільйони

Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 7 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «Сота Україна» сталі на 44,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Цьогоріч поставлять 1 746 т товстолистового і рифленого прокату виробництва ПрАТ «ММК ім. Ілліча» і ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь» Ріната Ахметова у 2017-2018 роках, повний перелік якого із цінами наведено у таблиці нижче.

Листи ст.09Г2С товщиною 4-12 мм коштують 25 320 грн./т. У січні завод замовляв цій самій фірмі такі листи товщиною 8-10 м на 5% дешевше – по 24 204 грн./т. Відтоді ринкова ціна сталі зросла приблизно на стільки ж.

Ціна угоди на 0,4% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 44,42 млн грн.

Єдиним конкурентом традиційно було київське ТОВ «Альфа-Метал-Компані» луганчанина Андрія Коновалова. Раніше він керував нині ліквідованим ДочП «Альфа-Схід-Трейдінг» підприємства «Альфа-Схід» Луганського відділення Міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору «Альфа». Ніхто не знижував ціну на торгах.

Столична «Сота Україна» зареєстрована у травні 2017 року, за місяць до оголошення перших із виграних нею тендерів. Усього вона виграла торгів залізниці на 825,65 млн грн.

Засновником переможця значиться консультативно-торгівельна компанія «Сота-Онлайн Холдінг» ( «Sota-Online Holding» , Латвія) Тетяни і Міхаїла Росаніних. Останній у 1990-х роках очолював відділ VIP-обслуговування ризького «Saules Banka».

Директором «Сота Україна» є Ганна Авраменко. Особа з такими ПІБ є аудитором і керує ТОВ «Укртрансінвест» вірґінської «Ен.Сі.Юнайтед», яке у 2010-2012 роках виграло тендери залізниці на 512,80 млн грн. Тоді фірма вигравала підряди в купі з ТОВ «Українська транспортно-машинобудівельна група», пов’язаним з оточенням бізнесмена Олександра Юракова.

За даними ЗМІ, фірма «Сота Україна» є однією з чотирьох фірм, яким «Укрзалізниця» та її підприємства у 2017 році замовили металевих виробів та сталі на понад 1 млрд грн. Ці фірми не мають офісів і персоналу та постачали продукцію метзаводів Ріната Ахметова із завищенням цін на 5-12%. Співвласниця «Сота Україна» Тетяна Росаніна заперечила бізнес в Україні.

Раніше Ганна Авраменко також володіла ПП «БС Інвест» з Юрієм Чумаком і Тетяною Чубій, яке нині належить Олегу Кучеру. Торік цей же Чумак був кандидатом на посаду судді Верховного Суду України.