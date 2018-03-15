ЕБРР готов профинансировать в Украине до 20 биоэнергетических проектов за 4 года
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассчитывает организовать финансирование для 10-20 биоэнергетических проектов в Украине в ближайшие четыре года.
Об этом сообщил агентству «
«Мы берем участие в финансировании проектов строительства ВЭС, СЭС – эти проекты будут и далее. Но сейчас хотим сделать большее ударение на биоэнергетические проекты – биогаз, биомассу, производство биоэтанола второго поколения (с отходов – ИФ). Рассчитываем профинансировать 10-20 таких проектов в ближайшие 3-4 года», — сказал он.
С.Масличенко напомнил, исследования показывают: потенциал биоэнергетических ресурсов Украины (лузги, соломы, других отходов сельского хозяйства) равен 30 млн тонн нефтяного эквивалента.
Ранее ЕБРР уже организовал финансирование для 8 проектов в этой сфере в Украине, сейчас на рассмотрении банка – еще 3-4 проекта.
«Вместе с тем, практика показывает – участникам рынка не хватает знаний, компетенций в этой сфере. Поэтому мы намерены до конца года подготовить специальную программу. В ее рамках, помимо другого, будут привлекаться эксперты, предоставляться техническая помощь, возможно, будет организован SEO-клуб по биоэнергетике», — резюмировал ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР.
Как сообщалось, в декабре ЕБРР решил выделить кредит на EUR25 млн агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт» для строительства биогазовой установки мощностью 10 МВт в Винницкой области.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.