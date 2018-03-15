ЕБРР готов профинансировать в Украине до 20 биоэнергетических проектов за 4 года

ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассчитывает организовать финансирование для 10-20 биоэнергетических проектов в Украине в ближайшие четыре года.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР (по Украине, Польше и Кавказу) Сергей Масличенко.

«Мы берем участие в финансировании проектов строительства ВЭС, СЭС – эти проекты будут и далее. Но сейчас хотим сделать большее ударение на биоэнергетические проекты – биогаз, биомассу, производство биоэтанола второго поколения (с отходов – ИФ). Рассчитываем профинансировать 10-20 таких проектов в ближайшие 3-4 года», — сказал он.

С.Масличенко напомнил, исследования показывают: потенциал биоэнергетических ресурсов Украины (лузги, соломы, других отходов сельского хозяйства) равен 30 млн тонн нефтяного эквивалента.

Ранее ЕБРР уже организовал финансирование для 8 проектов в этой сфере в Украине, сейчас на рассмотрении банка – еще 3-4 проекта.

«Вместе с тем, практика показывает – участникам рынка не хватает знаний, компетенций в этой сфере. Поэтому мы намерены до конца года подготовить специальную программу. В ее рамках, помимо другого, будут привлекаться эксперты, предоставляться техническая помощь, возможно, будет организован SEO-клуб по биоэнергетике», — резюмировал ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР.

Как сообщалось, в декабре ЕБРР решил выделить кредит на EUR25 млн агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт» для строительства биогазовой установки мощностью 10 МВт в Винницкой области.


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