ЕБРР готов профинансировать в Украине до 20 биоэнергетических проектов за 4 года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассчитывает организовать финансирование для 10-20 биоэнергетических проектов в Украине в ближайшие четыре года.

Об этом сообщил агентству « Интерфакс-Украина » ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР (по Украине, Польше и Кавказу) Сергей Масличенко.

«Мы берем участие в финансировании проектов строительства ВЭС, СЭС – эти проекты будут и далее. Но сейчас хотим сделать большее ударение на биоэнергетические проекты – биогаз, биомассу, производство биоэтанола второго поколения (с отходов – ИФ). Рассчитываем профинансировать 10-20 таких проектов в ближайшие 3-4 года», — сказал он.

С.Масличенко напомнил, исследования показывают: потенциал биоэнергетических ресурсов Украины (лузги, соломы, других отходов сельского хозяйства) равен 30 млн тонн нефтяного эквивалента.

Ранее ЕБРР уже организовал финансирование для 8 проектов в этой сфере в Украине, сейчас на рассмотрении банка – еще 3-4 проекта.

«Вместе с тем, практика показывает – участникам рынка не хватает знаний, компетенций в этой сфере. Поэтому мы намерены до конца года подготовить специальную программу. В ее рамках, помимо другого, будут привлекаться эксперты, предоставляться техническая помощь, возможно, будет организован SEO-клуб по биоэнергетике», — резюмировал ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР .