Украина начала переговоры с австрийской Strabag о строительстве дорог

Владимир Омелян хочет, чтобы украинские дороги строили по новейшим технологиям.

Министертсво инфраструктуры начало переговоры с австрийской компанией Strabag - одним из крупнейших строительных концернов Европы - по строительству дорог в Украине.

"Сегодня наконец провели первые официальные переговоры, над которыми работали не один год. Для того, чтобы Украина получила качественные дороги, нам нужны не только гарантированное финансирование, но и новейшие технологии, западная культура труда, высокий уровень конкуренции и, как результат, хорошее качество и рыночная цена. Именно об этом говорили с руководством компании и, надеюсь, что вскоре будем приветствовать эту компанию в Украине. Наши условия: создание новых рабочих мест для украинцев, новые технологии, лучшее качество за дешевую цену", - написал министр инфраструктуры Владимир Омелян в фейсбуке.

Strabag специализируется на строительстве промышленных, офисных и жилых зданий, дорог, туннелей и других коммуникаций. Среди крупнейших проектов компании - участок "Амстег" тоннеля Готард (самый длинный железнодорожный туннель в мире протяженностью 57 км) в Швейцарии, аэропорты в Мюнхене, Вене, Праге, Берлине, Софии.