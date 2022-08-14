Дорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуються

Росія сама скорочує власні прибутки через газовий шантаж ЄС, інформує ZN.ua.

Дорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуються
© Фото из открытых источников

За результатами липня, у порівнянні з весняними показниками, нафтогазові прибутки держбюджету РФ скоротилися більш як удвічі — до 115 млрд руб. Про це пише Юлiя Самаєва, редакторка відділу економіки ZN.UA, у матеріалі "Економіка РФ нарешті похитнулася".

Вдаючись до газового шантажу ЄС, Росія самотужки скорочує власні прибутки. Тобто, припинивши шантаж і наростивши обсяги прокачування «Північним потоком» вона зможе наростити прибутки. Інший шлях — девальвувати рубль, який наразі міцний, що суттєво скорочує прибутки експортерів. Але припинення газового шантажу ЄС розходиться із зовнішнім політичним курсом Кремля, а девальвація нацвалюти — із внутрішнім. І хоча російський мінфін сподівається, що вже в серпні нафтогазові доходи зростуть до 360 млрд руб., від одного бажання мінфіну це точно не залежить. Та й сума не дуже велика, враховуючи, що ще у квітні нафтогазові прибутки країни становили 1,8 трлн руб.

У непаливній частині доходів Росії провал відсотків на 30, з них мінус 40% за ПДВ, більш як 30% за податком на прибуток, мінус 44,5% за акцизами та мінус 60% за митом на ввезені товари. Імпортні податкові надходження до російського держбюджету також знижуються щоразу дедалі суттєвіше, від мінус 38% у квітні до мінус 44% у липні.

В результаті вперше з початку війни липневий бюджет РФ було зведено із дефіцитом у 900 млрд руб. Якщо темп нарощення дефіциту збережеться, вже у жовтні незаплановані видатки перевищать трильйон рублів, а до грудня становитимуть майже 1,5 трлн.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в УкраїніУкраїна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпняКавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня
McDonald's відновлює роботу в Україні: де відкриються ресторани швидкого харчуванняMcDonald's відновлює роботу в Україні: де відкриються ресторани швидкого харчування
У Києві оригінально анонсували відкриття McDonald's: фотоУ Києві оригінально анонсували відкриття McDonald's: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Дніпропетровська компанія отримала під час війни рекордну суму із держбюджетуДніпропетровська компанія отримала під час війни рекордну суму із держбюджету
Українцям дозволили отримувати довідку про доходи в «Дії»Українцям дозволили отримувати довідку про доходи в «Дії»
Зарплати в Україні та Польщі: як відрізняються доходи від програміста до покоївкиЗарплати в Україні та Польщі: як відрізняються доходи від програміста до покоївки
У липні надходження до загального фонду держбюджету становили 64 мільярда — ГетманцевУ липні надходження до загального фонду держбюджету становили 64 мільярда — Гетманцев
Економіка Німеччини впорається навіть із повною зупинкою імпорту російського газу - Голова Deutsche BankЕкономіка Німеччини впорається навіть із повною зупинкою імпорту російського газу - Голова Deutsche Bank
Кіпр готовий постачати в Європу свій газ замість російськогоКіпр готовий постачати в Європу свій газ замість російського
Голова російського ВТБ через сина канадського комуніста володіє нерухомістю в Європі, РФ та Криму на суму $130 млн – розслідуванняГолова російського ВТБ через сина канадського комуніста володіє нерухомістю в Європі, РФ та Криму на суму $130 млн – розслідування
В Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липніВ Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липні
У Мінфіні відзвітували, скільки грошей спрямували з держбюджету на соцвиплатиУ Мінфіні відзвітували, скільки грошей спрямували з держбюджету на соцвиплати
Японія забороняє імпорт російського золота з 1 серпняЯпонія забороняє імпорт російського золота з 1 серпня
Последние новости
Подгружаем последние новости