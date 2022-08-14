Дорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуються

За результатами липня, у порівнянні з весняними показниками, нафтогазові прибутки держбюджету РФ скоротилися більш як удвічі — до 115 млрд руб. Про це пише Юлiя Самаєва, редакторка відділу економіки ZN.UA, у матеріалі "Економіка РФ нарешті похитнулася".

Вдаючись до газового шантажу ЄС, Росія самотужки скорочує власні прибутки. Тобто, припинивши шантаж і наростивши обсяги прокачування «Північним потоком» вона зможе наростити прибутки. Інший шлях — девальвувати рубль, який наразі міцний, що суттєво скорочує прибутки експортерів. Але припинення газового шантажу ЄС розходиться із зовнішнім політичним курсом Кремля, а девальвація нацвалюти — із внутрішнім. І хоча російський мінфін сподівається, що вже в серпні нафтогазові доходи зростуть до 360 млрд руб., від одного бажання мінфіну це точно не залежить. Та й сума не дуже велика, враховуючи, що ще у квітні нафтогазові прибутки країни становили 1,8 трлн руб.

У непаливній частині доходів Росії провал відсотків на 30, з них мінус 40% за ПДВ, більш як 30% за податком на прибуток, мінус 44,5% за акцизами та мінус 60% за митом на ввезені товари. Імпортні податкові надходження до російського держбюджету також знижуються щоразу дедалі суттєвіше, від мінус 38% у квітні до мінус 44% у липні.