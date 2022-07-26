Дачі замість квартир: за 200 тисяч гривень можна купити недорогу нерухомість

Для українців можуть стати вигідною альтернативою придбаним міським квартирам заміські будинки. Причому тим, хто не претендує на житло у кількасот квадратних метрів, експерти радять купувати дачі. Вони набагато дешевші, а за комфортністю у багатьох випадках не поступаються звичайним будинкам.

Про те, що, де і скільки коштує, розповів socportal, посилаючись на ціни в OLX Нерухомість.

Купівля власного житла сьогодні в Україні є актуальною як ніколи. Багато хто втратив своэ житло, а дехто так і не встиг придбати квартиру до війни. Водночас, багато українців зараз не наважуються купувати квартири: хтось потратився в евакуації, а хтось просто боїться, що може знову втратити житло через ракетні обстріли. У цій ситуації експерти радять подумати про купівлю заміського будинку. Це вигідніше та безпечніше в усіх відносинах.

По-перше, свій будинок передбачає і невелику ділянку землі поряд із ним. А отже, у вас буде місце для квіткових клумб, для грядки з полуницею та для облаштування зони відпочинку з мангалом, альтанкою та іншими принадами заміського життя.

По-друге, що також важливо, за стіною не буде галасливих сусідів, які через день влаштовують вечірки.

По-третє, там можна сміливо обзаводитися кудлатими та хвостатими чотирилапими улюбленцями, яких не кожен заведе у міській квартирі.

По-четверте, і це сьогодні, мабуть, найголовніше, селища з приватною забудовою рідко зазнають ракетних обстрілів. Якщо, звичайно, впритул до цього селища не розташований склад із боєприпасами чи ще якийсь стратегічний об'єкт. Але тут вже можна оцінити рівень ризику при покупці.

І по-п'яте, заміський будинок, якщо це не особняк колишнього прокурора чи якогось "багатоскликального" нардепа, а цілком собі скромна обитель, коштує набагато дешевше, ніж квартира в столичній новобудові.

Хоча ціни на заміські будинки, звичайно, також трапляються різні. Тут все залежить від місця, де знаходиться будинок, його площі, житлового стану, наявності зручностей і близькості до інфраструктури.

Ціни на будинки в регіонах України

Ціновий спектр дуже широкий. Наприклад, на Кіровоградщині більш-менш пристойний будинок на околицях обласного центру можна купити і за 380 тисяч. Недорогі добротні будинки можна знайти й на околицях Черкас.

А от у Вінницькій області, якщо ближче до Вінниці, то за добрий будинок доведеться віддати вже від мільйона і вище. Переважно стартують від мільйона гривень і ціни на будинки на околицях Львова. Можна знайти будинок за такою самою ціною навіть поблизу Києва. Хоча, звичайно, на околицях столиці знайдеться чимало будинків і за 5 мільйонів та навіть вище.

Втім, такі гроші є далеко в усіх. А власний куток хочеться мати кожному. Небагатим українцям радять придивитися до заміських дач. Як правило, у багатьох дачних селищах, розташованих неподалік від міста, є всі необхідні комунікації: газ, електрика, водогін. Та й транспортне сполучення з містами давно налагоджено.

А тим часом, дачі коштують набагато дешевше за будинки. Здебільшого – за рахунок невеликої площі. Але якщо сім'я невелика, або якщо грошей на покупку просторішого житла немає і не передбачається, то краще придбати таке.

Ціни на дачі, в яких можна комфортно жити не лише влітку, а й круглий рік, коливаються від 200 тисяч гривень до 600. За 200 тисяч можна придбати непоганий дачний будинок на Волині, а 600 доведеться викласти за дачу на Київщині. Але це в будь-якому випадку набагато менше, ніж 5 мільйонів.

Нагадаємо, у деяких регіонах України ціни на квартири впали вдвічі, але українцям все одно не радять їх купувати без нагальної потреби.