Коломойского в суде Лондона попросили объяснить, кому Приватбанк перечислил 2 миллиарда долларов
Суд Лондона обязал структуры Коломойского и Боголюбова детализировать сделки с денежными средствами Приватбанка на 1,9 миллиарда долларов.
Об этом
Высокий суд Лондона по итогам заседаний в начале марта вынес решение, обязывающее Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd — структуры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым – детализировать информацию об операциях со средствами Приватбанка, полученными от других лиц.
Суд напоминает, что Приватбанк подал иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними лиц — Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.
Исковое заявление банка содержит утверждение о мошеннических действиях со стороны ответчиков, состоящих в перечислении Приватбанком, тогда еще подконтрольным Коломойскому и Боголюбову, около 1,9 млрд долларов 46 украинским структурам на основании подложных кредитных соглашений, после чего указанные средства были перечислены Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.
Кроме того, ответчикам необходимо предоставить информацию о поставке по подложным соглашениям крупных партий товаров и оборудования.
После рассмотрения искового заявления суд 19 декабря 2017 года издал указ о заморозке средств ответчиков.
Вслед за решением суда, истец 13 февраля 2018 года подал заявление с требованием раскрыть компаниями Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. информацию об активах стоимостью более 25 тыс британских фунтов стерлингов, поскольку эти структуры не раскрывали информацию в соответствии с предписанием суда.
Также, такое раскрытие было бы, по мнению истца, справедливым и целесообразным в рамках решения суда.
Соответственно суд по итогам заседаний в начале марта постановил: «Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd должны детализировать, насколько это возможно, дату возврата полученных средств или, если такая дата не оговаривалась, пояснить почему».
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Финансы
14.03.2018 15:58