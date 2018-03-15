Коломойского в суде Лондона попросили объяснить, кому Приватбанк перечислил 2 миллиарда долларов

Игорь Коломойский3

Суд Лондона обязал структуры Коломойского и Боголюбова детализировать сделки с денежными средствами Приватбанка на 1,9 миллиарда долларов.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Высокий суд Лондона по итогам заседаний в начале марта вынес решение, обязывающее Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd — структуры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым – детализировать информацию об операциях со средствами Приватбанка, полученными от других лиц.

Суд напоминает, что Приватбанк подал иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними лиц — Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.

Исковое заявление банка содержит утверждение о мошеннических действиях со стороны ответчиков, состоящих в перечислении Приватбанком, тогда еще подконтрольным Коломойскому и Боголюбову, около 1,9 млрд долларов 46 украинским структурам на основании подложных кредитных соглашений, после чего указанные средства были перечислены Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.

Кроме того, ответчикам необходимо предоставить информацию о поставке по подложным соглашениям крупных партий товаров и оборудования.

После рассмотрения искового заявления суд 19 декабря 2017 года издал указ о заморозке средств ответчиков.

Вслед за решением суда, истец 13 февраля 2018 года подал заявление с требованием раскрыть компаниями Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. информацию об активах стоимостью более 25 тыс британских фунтов стерлингов, поскольку эти структуры не раскрывали информацию в соответствии с предписанием суда.

Также, такое раскрытие было бы, по мнению истца, справедливым и целесообразным в рамках решения суда.

Соответственно суд по итогам заседаний в начале марта постановил: «Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd должны детализировать, насколько это возможно, дату возврата полученных средств или, если такая дата не оговаривалась, пояснить почему».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
«Електроважмаш» за два роки перегнав в Росію через британські «прокладки» продукції на 2,5 мільярда
Каково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAPКаково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAP
Украинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУУкраинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУ
Расторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - МиллерРасторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - Миллер
Как Amazon построил самую эффективную в мире службу доставки, используя хаосКак Amazon построил самую эффективную в мире службу доставки, используя хаос
Блок рекламы


Похожие новости
Комунальники Луганщини приховали договори щодо фармпродукції на чверть мільярда
Аптеки, пов’язані з замголови облради та головлікарем, задешево орендують площі в Одеському онкодинспансері
Великобритания начала искать альтернативу роSSийскому газу, - Мэй
НАБУ завершило расследование дела по Львовскому бронетанковому заводуНАБУ завершило расследование дела по Львовскому бронетанковому заводу
Лондонский суд обязал компании Коломойского детализировать сделки Приватбанка на $1,9 млрдЛондонский суд обязал компании Коломойского детализировать сделки Приватбанка на $1,9 млрд
«Приватбанк» замовив карток на 50 мільйонів, зекономивши третину завдяки приходу на торги крутих французів
Комунальники Трускавця купили польські урни у партнера заммераКомунальники Трускавця купили польські урни у партнера заммера
Фірма Фірташа заплатить Іршанському ГЗК 6 мільйонів штрафів за надані у 2016 році послуги
«ПриватБанк» увеличил сеть cashless до 150 тысяч
НБУ проиграл Коломойскому суд по "Буковелю"НБУ проиграл Коломойскому суд по "Буковелю"
Последние новости
Подгружаем последние новости