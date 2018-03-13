Что изменит для украинцев проект Порошенко о валюте

гривна_доллар

Законопроект «О валюте» – очень прогрессивный инструмент по сравнению с тем одноименным декретом, который у нас был раньше. Декрет устарел, а законопроект, в свою очередь, предусматривает значительные моменты либерализации.

Законопроект предусматривает, что когда все работает, то все работает нормально. Происходят какие-то либеральные/полулиберальные вещи, торговля, минимальное вмешательство Нацбанка. Когда же случается что-то неприятное: начинаются пертурбации, волатильность – включается Совет по финстабильности. Он вводит определенные ограничения или что-то подобное. Такие идеи должны определенным образом вдохновлять инвесторов.

То есть основополагающий принцип нового законопроекта – «разрешено все, что не запрещено» – дерегулировать конкретные вещи и механизмы. Поэтому законопроект дает определенные возможности, но оставляет место для некоторой неопределенности: что будет, когда начнется волатильность и т.д.

Ведь даже сейчас, при фиксированном обменном курсе и декрете, все и так работает нормально. Вы можете купить/продать валюту, есть предсказуемость. Иными словами, правила игры понятны. Единственное, чего не хватало как вчера, так и сегодня – это инфраструктуры валютного рынка. То есть валютных фьючерсов или каких-либо иных инструментов, которые, грубо говоря, не будут заставлять импортеров и экспортеров заниматься валютными спекуляциями.

Без инфраструктуры система будет неполноценной. А ее формирование – едва ли не критичный шаг к завершению валютной либерализации.

Законопроект «О валюте» закладывает основы, поэтому непосредственно не влияет на жизнь рядового украинца. В идеальном мире гривна должна свободно конвертироваться, и вы не должны чувствовать себя каким-то неполноценным, пользуясь украинской валютой. Вы не должны быть ограничены, делая покупки за границей или используя платежные системы вроде PayPal. Пользование финансовыми услугами мирового качества – это и есть следствие полноценной либерализации.

Это такой же фундаментальный документ, как закон «О рынке электрической энергии Украины». Изменил ли этот закон что-то в жизни рядового украинца? Вероятно, нет. Вы не можете выбрать поставщика, хотя закон это и предполагает. Законопроект «О валюте» имеет такой же масштаб – это важный шаг, но работы еще много.

Источник: Дмитрий Боярчук, НВ


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