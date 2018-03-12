"Нафтогаз" исключил отбор транзитного газа в рамках взыскания долга "Газпрома"

"Нам лучше накладывать взыскание на газ после того, как он попадет на европейские рынки".

"Нафтогаз" исключил отбор транзитного газа в рамках взыскания долга "Газпрома"
Фото: argumentua.com

"Нафтогаз Украины" не будет отбирать газ из транзитных потоков в Европу в рамках взыскания долга "Газпрома", но намерен добиваться ареста этого газа после того, как он попадет на европейские рынки.Об этом написал главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в фейсбуке.

"«Эксперты», которые получают деньги от Газпрома, перекручивают мои слова о том, что мы будем накладывали взыскания на газ, принадлежащий Газпрому, в случае если Газпром не выполнит решение Стокгольмского арбитража и не оплатит нам 2,5 млрд долл. Объясняю: в таком случае мы будем накладывать взыскания на газ, принадлежащий Газпрому, в европейских странах, а не в Украине", - отметил он.

"Если Газпром добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды в европейских странах, ратифицировавших соответствующую международную конвенцию, за принудительным исполнением решения арбитража. Таким образом, мы не собираемся отбирать газ из транзитных потоков в Европу. Нам лучше накладывать взыскание на газ после того, как он попадет на европейские рынки - это более эффективный путь получить средства, которые нам должен уплатить Газпром по решению международного арбитража, и при этом показать Европе, что Украина - надежный транзитер, а Газпром - ненадежный поставщик газа", - добавил он.

Напомним, 28 февраля Арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования "Нафтогаза" по спору с "Газпромом" и постановил, что роSSийский холдинг должен возместить украинской компании $4,63 млрд за непоставку газа по заключенному между ними транзитному договору (суд признал, что роSSийская компания подавала газ для транзита в Европу в меньшем объеме, чем это было предусмотрено договором). Однако с учетом задолженности "Нафтогаза" за уже поставленный газ "Газпром" должен будет заплатить $2,56 млрд.


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