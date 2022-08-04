Виплати в рамках єПідтримки: у Мінфіні попередили, хто має повернути 6500 гривень

Усього допомогу отримали майже 4,8 млн. осіб.

Виплати в рамках єПідтримки: у Мінфіні попередили, хто має повернути 6500 гривень
© Минфін України

Коли у березні уряд України запустив програму «єПідтримка», за якою постраждалі від війни українці могли отримати 6 500 гривень допомоги через додаток «Дія», перевірка даних здійснювалася неякісно. Наразі з'ясувалося, що понад 25 тисяч українців помилково отримали виплату.

Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю УНІАН розповів, кому необхідно буде повернути гроші.

За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми «єПідтримка» за період з 7 по 31 березня 2022 року. З'ясувалося, що у реєстрі міститься інформація про майже 4,8 млн. одержувачів такої допомоги.

При цьому, як повідомив міністр, було виявлено, що 25 тисяч 524 особи є працівниками бюджетних установ та не мали права на отримання відповідної допомоги.

Він також додав, що станом на 11 липня на позабюджетний рахунок Мінекономіки повернули близько 12 млн. гривень. З них майже 9 млн. гривень повернули фізичні особи, ще 3 млн. гривень повернули банки у вигляді невикористаної допомоги.


Олена Середа, ZN.ua





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