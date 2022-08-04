Виплати в рамках єПідтримки: у Мінфіні попередили, хто має повернути 6500 гривень
Усього допомогу отримали майже 4,8 млн. осіб.
Коли у березні уряд України запустив програму «єПідтримка», за якою постраждалі від війни українці могли отримати 6 500 гривень допомоги через додаток «Дія», перевірка даних здійснювалася неякісно. Наразі з'ясувалося, що понад 25 тисяч українців помилково отримали виплату.
Міністр фінансів України Сергій
За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми «єПідтримка» за період з 7 по 31 березня 2022 року. З'ясувалося, що у реєстрі міститься інформація про майже 4,8 млн. одержувачів такої допомоги.
При цьому, як повідомив міністр, було виявлено, що 25 тисяч 524 особи є працівниками бюджетних установ та не мали права на отримання відповідної допомоги.
Він також додав, що станом на 11 липня на позабюджетний рахунок Мінекономіки повернули близько 12 млн. гривень. З них майже 9 млн. гривень повернули фізичні особи, ще 3 млн. гривень повернули банки у вигляді невикористаної допомоги.