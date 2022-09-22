Німеччина у рамках санкцій заблокувала активи росіян на 4,8 мільярда євро

Станом на 16 вересня активи росіян на суму 4,88 млрд євро в Німеччині заблоковані в рамках санкцій ЄС. Про це йдеться у брифінгу Федерального міністерства економіки та технологій для парламенту, який став доступним для Spiegel.

Німеччина у рамках санкцій заблокувала активи росіян на 4,8 мільярда євро
Фото: pixabay.com

Подробиці

Рухове майно, наприклад, яхти, оцінюється приблизно в 1,087 млрд євро. Решта складається з нерухомості та інших цінностей. У червні сума всіх конфіскованих активів складала 4,5 млрд євро.

Згідно з урядовим звітом, близько тисячі російських громадян та організацій в галузі політики, збройних сил, бізнесу та дезінформації нині перебувають у європейському списку санкцій. Але визначити активи дуже складно. Що стосується грошей це насамперед завдання приватних установ.

«Комерційні банки, страхові компанії та інші учасники економічної діяльності несуть оперативну відповідальність за спостереження за заморожуванням активів під час набуття чинності відповідної ухвали ЄС», — йдеться в інформації Бундестагу.





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