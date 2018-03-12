Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд гривен в криптовалюте

В прошлом году депутат вложился в Bitcoin Cash и Bitcoin Gold.

Народный депутат Дмитрий Голубов (фракция "Блок Петра Порошенко") задекларировал криптовалюту на общую сумму 2 млрд гривен.

Об этом говорится в его декларации за 2017 год.

В 2012 году Голубов приобрел 4 376 биткоинов за 402 тыс. гривен, их стоимость сейчас составляет 1,7 млрд гривен.

1 августа 2017 года депутат купил 4 376 единиц криптовалюты Bitcoin Cash за 32,8 млн грн, сейчас их стоимость выросла до 297 млн гривен.

10 декабря 2017 года Голубов приобрел 4 376 единиц криптовалюты Bitcoin Gold за 24,5 млн грн, сейчас их стоимость - 28,8 млн грн.

За прошлый год Голубов получил 246 тыс. гривен депутатской зарплаты и арендовал номер в гостинице " Киев ".

Также он задекларировал 218,2 тыс. долларов наличных средств.

Супруга депутата доходов не задекларировала, зато имеет 280 тыс. долларов и 620 тыс. гривен наличными. Кроме того, она является бенефициаром телерадиокомпании "Здоровье" и жилищно-строительного кооператива "Парк Фонтанов" (обе компании находятся в Одесской области). В ее собственности находится половина квартиры в Одессе площадью 44 кв. м.

Транспортных средств семейство Голубовых не имеет.

Напомним, в прошлом Дмитрий Голубов подозревался в интернет-мошенничестве.