Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд гривен в криптовалюте
В прошлом году депутат вложился в Bitcoin Cash и Bitcoin Gold.
Народный депутат Дмитрий Голубов (фракция "Блок Петра Порошенко") задекларировал криптовалюту на общую сумму 2 млрд гривен.
Об этом говорится в его декларации за 2017 год.
В 2012 году Голубов приобрел 4 376 биткоинов за 402 тыс. гривен, их стоимость сейчас составляет 1,7 млрд гривен.
1 августа 2017 года депутат купил 4 376 единиц криптовалюты Bitcoin Cash за 32,8 млн грн, сейчас их стоимость выросла до 297 млн гривен.
10 декабря 2017 года Голубов приобрел 4 376 единиц криптовалюты Bitcoin Gold за 24,5 млн грн, сейчас их стоимость - 28,8 млн грн.
За прошлый год Голубов получил 246 тыс. гривен депутатской зарплаты и арендовал номер в гостинице "Киев".
Также он задекларировал 218,2 тыс. долларов наличных средств.
Супруга депутата доходов не задекларировала, зато имеет 280 тыс. долларов и 620 тыс. гривен наличными. Кроме того, она является бенефициаром телерадиокомпании "Здоровье" и жилищно-строительного кооператива "Парк Фонтанов" (обе компании находятся в Одесской области). В ее собственности находится половина квартиры в Одессе площадью 44 кв. м.
Транспортных средств семейство Голубовых не имеет.
Напомним, в прошлом Дмитрий Голубов подозревался в интернет-мошенничестве.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
12.03.2018 15:19