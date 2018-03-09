Еврокомиссия согласовала передачу Украине помощи в 1 млрд евро

"Решение о четвертой программе макроэкономической помощи свидетельствует о солидарности ЕС с народом Украины".

Еврокомиссия согласовала передачу Украине помощи в 1 млрд евро
Фото: energynews.com.ua

Еврокомиссия в пятницу, 9 марта, приняла предложение о новой программе макроэкономической помощи Украине на сумму до 1 миллиарда евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Ранее украинские власти обратились с соответствующей просьбой к ЕС, передает Немецкая волна.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Еврокомиссии, новая программа направлена на "прогресс, достигнутый при поддержке экономической стабилизации и структурных реформ" в рамках трех предыдущих этапов действия программы макроэкономической помощи.

До сих пор ЕС обещал Украине 12,8 млрд евро на поддержку реформ, в том числе 2,8 млрд евро через три программы макроэкономической помощи, начиная с 2014 года.

В документе Еврокомиссия признает "значительные усилия" по реформированию, предпринятые украинскими властями в последние годы, в том числе в таких важных секторах, как энергетика, государственное управление, системы социальной защиты, управление государственными финансами и судебная система. Со времени истечения предыдущей программы в январе 2018 года, в стране "продолжалась работа по реформам", в том числе по некоторым из четырех мер, которые остались нерешенными, что не позволило выплатить окончательный транш этой программы, отмечается в сообщении ЕК.

В настоящее время выполнено одно из этих обязательств с созданием центрального кредитного реестра. По другим вопросам, включая антикоррупционную борьбу, необходимо добиться большего прогресса, говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Важно, чтобы импульс реформ поддерживался для борьбы с коррупцией, укрепления доверия и поддержки устойчивого экономического подъема", - подчеркивается в заявлении.

"Сегодняшнее решение о четвертой программе макроэкономической помощи в размере 1 миллиарда евро свидетельствует о солидарности ЕС с народом Украины. При этом наша солидарность должна идти рука об руку с постоянной приверженностью украинских властей амбициозной программе реформ для обеспечения стабильной и процветающей Украины. Мы рассчитываем на поддержку Европейского парламента и государств-членов для этой важной программы", - заявил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

Напомним, 28 февраля министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины.

В январе 2018 года появилась информация, что Украина не получит новую макрофинансовую помощь от Европейского Союза без возобновления программы Международного валютного фонда.


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