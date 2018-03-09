Благодаря монетизации субсидий мы контролируем каждую гривню, - Данилюк

Александр Данилюк

По словам министра финансов, сейчас ведется скоординированная кампания по дискредитации нового прозрачного механизма субсидирования, который был поддержан Правительством.

Об этом заявил 7 марта министр финансов Александр Данилюк.

По словам министра финансов, сейчас ведется скоординированная кампания по дискредитации нового прозрачного механизма субсидирования, который был поддержан Правительством, независимыми экспертами и всеми сторонами процесса монетизации субсидий. Для этого часто используется манипулирование цифрами и искажение информации, якобы новый механизм выгоден в первую очередь облгазам, что является бессмыслицей и абсолютно не соответствует действительности. В частности потому, что по новому механизму облгазы не могут использовать средства на другие цели, а только для оплаты за газ и за транспортировку газа группе компаний НАК «Нафтогаз Украины» и уплату денежных обязательств по налогам, сборов и платежей в государственный бюджет.

Правительство и Министерство финансов считают недопустимыми попытки возвращения к старой, непрозрачной и неэффективной системы клиринговых взаиморасчетов по субвенции на предоставление льгот и субсидий.

Для Правительства принципиально важно, чтобы каждая гривна бюджета использовалась эффективно. Поэтому проводится постоянный мониторинг новой системы расчетов за субсидиями, была введена с 1 января 2018 года.

Минфин регулярно публикует информацию о проведенных расчетов по субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению.

В частности, в январе-феврале 2018 на льготы и субсидии населению перечислено 18,3 млрд грн., В том числе, по:

электрическую энергию — 1 124 млн грн (6,1%);

природный газ — 10 853 млн грн (59,1%);

теплоснабжения — 4 725 млн грн (25,7%);

водоснабжение и водоотведение — 539 млн грн (2,9%);

квартирную плату и другие услуги — 1 118 млн грн (6,1%), в том числе ОСМД / ЖСК на их счета в банковских учреждениях — 461 млн грн.

С 18,3 млрдгрн в государственный бюджет в виде налогов уже возвращено 5,4 млрд грн. Еще 1,8 млрд грн находятся на счетах электронного администрирования НДС (всего 40% от объема субвенции).

На счетах местных бюджетов и управлений социальной защиты — 1 млрд грн (5%).

При этом, по состоянию на 01.03.2018 на счетах субъектов хозяйствования, открытых в Госказначействе, — НАК «Нафтогаз Украины» — находится 6.8 млрд грн. (37%).

Источник: Цензор.НЕТ


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