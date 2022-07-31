Ціни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривню

В Україні вже розпочався сезон баштанних, але цьогоріч ціни на кавуни – захмарні. Вони стартують від 20-25 гривень. Водночас на ринках Херсонщини кавуни і дині йдуть у 4-5 разів дешевше. А у фермерів з поля їх беруть майже задарма. Селяни не можуть повернути навіть тих грошей, що вклали у поле. Очевидно, такі контрасти залишатимуться, доки Херсонщина буде окупованою.

Херсонська область традиційно постачала баштанними культурами всю Україну. У розпал сезону кавуни на ринках в усіх областях були недорогими. Але за рахунок великого валу продажу фермери могли покрити затрати на вирощування гігантських ягід і ще й собі заробити якусь копійку.

Цьогоріч усе не так. Оптовики забирають у них вирощений врожай по гривні за кіло. Та й це ще було би стерпним, якби був ширший ринок збуту для їхнього товару.

"Ціна в нас на сьогодні гривня з поля. Трохи бере там Крим, трохи ДНР, а в основному кавун не йде", - бідкається один із місцевих фермерів і з гіркотою додає: - Мабуть, будем дискувати його".

Щоб отримати з гектара поля повноцінний врожай баштанних, треба вкласти в нього близько трьох тисяч доларів, каже фахівець зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков. За цьогорічної млявої реалізації фермери і близько не виручать вкладених грошей.

"Все, що вони вклали в це діло, ото вони і втрачають. Хтось втрачає на гектарі-півтора, хтось втрачає на 10-15 гектарів. В залежності від технології вирощування, витрати на те, щоб виростити кавуни або дині приблизно в різних регіонах складають від півтори тисячі доларів до п’яти тисяч доларів”, – уточнює експерт.

Минулими роками вирощений врожай розвозили з Херсонщини усіма областями України. А на столицю взагалі щороку відправляли баржу з 500 тоннами кавунів. Цьогоріч увесь цей вал баштанних намагаються продати на ринках Херсонщини.

“Кавунів і динь на ринку дуже багато. Коштують 5-6 гривень. Ціна дещо завелика. Минулого року вже в цьому місяці вони коштували десь три гривні. Але все одно люди беруть, купують. Кавун дуже смачний у цьому році”, – каже жителька Херсонка.

При цьому в Івано-Франківську кілограм кавунів коштує від 25 до 27 гривень. У Тернополі турецькі кавуни продають по 25-30 гривень. Приблизно у стільки ж обходяться смугасті ягоди й жителям Чернівців. В Одесі за кілограм кавуна також просять 25 гривень, а дині йдуть по 45-50 гривень за кіло.

Нагадаємо, в Україні також стрімко зросли ціни на антибіотики. З 1 серпня ці медичні препарати продаватимуть лише за рецептами.