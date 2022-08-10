Євро вже продають за 41 гривню: який зараз курс валют у банках

Американська і європейська валюти в Україні то зростають у ціні, то падають. Станом на 10 серпня в українських банках долар і євро додали у вартості у середньому на 20 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем, інформує Апостроф .

Про це свідчить курс валют від Мінфіну.

У банках України долар продають у середньому за 39,9 грн/дол, що на 20 копійок дорожче, аніж вчора, 9 серпня, а купляють його у населення за 39 грн/дол (теж на 20 копійок більше). Водночас євро у продажі додав у ціні 19 копійок і піднявся усередньому до 40,49 грн/євро, а в купівлі зріс на 20 копійок до 39,3 грн/євро.

Найвигідніше американську валюту можна купити в Укрсиббанку за 37,57 грн/дол, а найдорожче продати в Полікомбанк за 39,8 грн/дол. Також нижче середньої ціни купити долар вдасться у А-Банку, Приватбанку, Укрбудінвестбанку, БТА Банку, Піреус Банку, Альфа Банку та деяких ще.

Щодо європейської валюти, то її, як і долар, найдешевше продають в Укрсиббанку за 38,35 грн/євро, а найдорожче купують в Кредобанку за 40,21 грн/євро.