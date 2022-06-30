Курс валют: зростання зовнішньої допомоги Україні у червні знижує тиск на гривню

У рамках пакету фінансування державного бюджету Україна отримала $1,3 млрд. допомоги від США (загальний розмір пакету $7,5 млрд.). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter .

"Щойно отримали грант $1,3 млрд у рамках пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякую за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого здійснено переведення", - написав Шмигаль.

Старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай вважає, що така підтримка знизить тиск на гривню щонайменше на місяць.

"Це точно більше, ніж решта всіх надходжень до бюджету разом узятих. Такий обсяг повинен виключити потребу в емісії і значно послабити тиск на гривню/резерви на найближчий місяць", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

В результаті сума зовнішньої фінансової допомоги Україні в червні зросла понад 126,5 млрд грн. Це у кілька разів більше, ніж було минулого місяця.