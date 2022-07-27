Нацбанк вирішив підтримати гривню руками банків: обсяги роздрібної валюти для продажу населенню збільшаться

Нововведення почало діяти відсьогодні, 27 липня.

Нацбанк вирішив підтримати гривню руками банків: обсяги роздрібної валюти для продажу населенню збільшаться

Національний банк дозволив банкам збільшити обсяг готівкової валюти, яку вони можуть продати громадянам. Про це повідомиляє пресслужба НБУ.

Так, з 27 липня 2022 року НБУ дав змогу банкам включати до розрахунку обсягів готівкової валюти, яку вони можуть продати громадянам у готівковому сегменті валютного ринку, не лише куплену раніше готівкову валюту (починаючи з 13 квітня 2022 року), а також половину від купленої в громадян безготівкової валюти з цієї ж дати.

"Відповідне рішення збільшить пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку і зрештою позначиться на послабленні девальваційного тиску. Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ в результаті використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим", - вважає НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню з 14 квітня.

Водночас банки могли здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової іноземної валюти та проданої.


Лія Ільченко, ZN.ua





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