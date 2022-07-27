Нацбанк вирішив підтримати гривню руками банків: обсяги роздрібної валюти для продажу населенню збільшаться
Нововведення почало діяти відсьогодні, 27 липня.
Національний банк дозволив банкам збільшити обсяг готівкової валюти, яку вони можуть продати громадянам. Про це повідомиляє пресслужба НБУ.
Так, з 27 липня 2022 року НБУ дав змогу банкам включати до розрахунку обсягів готівкової валюти, яку вони можуть продати громадянам у готівковому сегменті валютного ринку, не лише куплену раніше готівкову валюту (починаючи з 13 квітня 2022 року), а також половину від купленої в громадян безготівкової валюти з цієї ж дати.
"Відповідне рішення збільшить пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку і зрештою позначиться на послабленні девальваційного тиску. Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ в результаті використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим", - вважає НБУ.
Нагадаємо, Національний банк України дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню з 14 квітня.
Водночас банки могли здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової іноземної валюти та проданої.