Долар опустився нижче за 41 гривню: курс валюти в банках та обмінниках 4 жовтня

Долар в Україні на початку тижня подешевшав на 40 копійок. У середньому валюта коштує 40,80 грн/долар при купівлі, та 41,60 грн/долар у продажу.

Долар опустився нижче за 41 гривню: за скільки можна купити валюту в банках та обмінниках 4 жовтня

Обмінники 4 жовтня купують долар у середньому за 40,63 гривні, а продають – за 41,27 грн/долар.

Євро коливається на рівні 39,05 грн за євро, а у продажу європейська валюта коштує 39,88 грн за євро.

Щодо курсу в банках, то у понеділок долар у середньому коливається на рівні 41,38 грн за долар у купівлі, а у продажу – по 41,30 грн за долар. Євро продають по 39,30 гривні, що майже на 50 копійок нижче ніж у п'ятницю, а купують по 39,82 гривні, що на 38 копійок нижче.

У ПриватБанку курс долара в купівлі 4 жовтня впав нижче за 41 гривню і становить 40,80 грн за долар, продає банк долар за курсом 41,20 грн/дол. В Ощадбаку курс купівлі такий самий, у продажу - на 4 копійки вище (41,60 грн/дол). Найнижчий курс долара залишається в Укрсиббанку, Універсал Банку та OTP банку.

Долар опустився нижче за 41 гривню: за скільки можна купити валюту в банках та обмінниках 4 жовтня

Українці можуть купувати долари у банках з метою покласти їх на депозит. Першопрохідниками, які запровадили таку послугу, стали Укргазбанк, ОТП Банк та Акордбанк. На даний момент послуга доступна в ПриватБанку, і в monobank, і з недавнього часу у Банку Credit Agricole.

Нагадаємо, які умови розміщення доларів на депозит діють у різних фінустановах.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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