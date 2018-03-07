?Задолженность перед "Нафтогазом" за неделю уменьшилась на 14,7%

В Кабмине прокомментировали "манипулятивные материалы в СМИ о внедрении монетизации субсидий".

По состоянию на 6 марта 2018 года, по данным НАК "Нафтогаз Украины", задолженность по газу за неделю уменьшилась по Украине в целом на 14,7%.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кабинета Министров в связи с манипулятивными материалами в СМИ о внедрении монетизации субсидий.

"В последние дни в информационном пространстве появился ряд манипулятивных материалов относительно хода реализации правительственного постановления о первом этапе монетизации субсидий - монетизации на уровне предоставителей коммунальных услуг. Просим СМИ пользоваться официальной информацией, которая предоставляется правительством и НАК "Нафтогаз", - говорится в заявлении.

Согласно постановлению КМУ №951, средства, полученные как субвенция из госбюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению, имеют исключительно целевое назначение.

"Это значит, что на протяжении года они не могут быть использованы на какие-либо другие цели, кроме уплаты налогов в государственный бюджет участниками рынка снабжения энергоресурсов для населения", - отметили в правительстве.

Показатели дебиторской задолженности за отпущенный НАК "Нафтогаз Украины" природный газ несопоставимы с суммой субсидий для населения за потребленные энергоресурсы и в несколько раз превышают их уровень.

"Более того, потребители ПСО (ПСО - поставщики природного газа со специальными обязанностями) не покупают газ по предоплате, поэтому дебиторская задолженность, как правило, с осени на зиму растет, а с зимы на весну падает", - уточняется в сообщении.

Кроме того, считают в Кабмиен, некорректно приводить период, когда льготы и субсидии еще не поступили от государства, и показывать рост задолженности.