Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что вследствие засухи и других неблагоприятных погодных условий Украина может потерять от 10% до 70% урожая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАО, передает 112.ua.

«Потери урожая из-за неблагоприятных погодных условия в Украине могут составлять от 10 до 70%, основная причина этих потерь – засухи», — отмечают в ФАО.

Кроме этого, отмечается, что глобальное повышение температуры воздуха и океана может способствовать повышению частоты сильных ливней или снегопадов, появлению масштабных паводков и наводнений, штормовых ветров, чрезвычайной жары, кроме того, по многим прогнозам, начнется миграция «южных» вредителей, а также заболевания лесов и сельскохозяйственных культур.

Напомним, что ФАО в настоящее время подготовила программный документ, содержащий приоритетные направления для предотвращения изменений климата в Украине и соответствующий комплекс мероприятий. Данный комплекс предлагает оптимальную комбинацию и последовательность мероприятий по уменьшению выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном секторе, рыбоводстве и лесничестве. Презентация документа и плана действий запланирована на июнь текущего года.


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