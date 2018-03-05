Украинцев заставят задекларировать все иностранные доходы

е-декларация

Граждане Украины, которые получали иностранные доходы, должны подать декларацию. При этом декларацию они должны подать независимо от того, были ли с этих сумм удержаны налоги.

Об этом заявил директор Департамента налогов и сборов физических лиц Государственной фискальной службы Павел Дроня, пишет Вероятно.

«Все граждане, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа — наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или просто зарплату, должны их задекларировать. При этом декларацию они должны подать независимо от того, были ли с этих сумм удержаны налоги», — заявил чиновник.

По его словам, ведомство постоянно проводит разъяснительную работу с теми, кто может иметь иностранные доходы, в частности, с известными артистами, спортсменами, моряками, а также жителями приграничных районов, выезжающими работать в соседние страны.

При этом в случае, если человек уже уплатил налог по тем ставкам, которые действуют в другой стране, он должен взять в налоговых органах иностранного государства справку об уплаченных суммах, которые будут учтены при пересчете в Украине.

По данным ведомства, в 2017 году украинцы задекларировали иностранные доходы в сумме 4,4 млрд грн, из которых налоговые обязательства для самостоятельной уплаты налога на доходы физических лиц составляют 775,3 млн грн и 64,2 млн грн военного сбора.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Газпром" разрывает все контракты с Украиной"Газпром" разрывает все контракты с Украиной
Билл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертямБилл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертям
В Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в судеВ Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в суде
"Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома""Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома"
Порошенко призвал уменьшить температуру в домах на один градусПорошенко призвал уменьшить температуру в домах на один градус
Блок рекламы


Похожие новости
"Нафтогаз" попросил украинцев прикрутить батареи для экономии газа"Нафтогаз" попросил украинцев прикрутить батареи для экономии газа
Кому из украинцев резко повысят пенсиюКому из украинцев резко повысят пенсию
Украинцев будут штрафовать за неуплату услуг ЖКХУкраинцев будут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ
Стало известно, сколько украинцев живут на минимальную зарплатуСтало известно, сколько украинцев живут на минимальную зарплату
Пенсионный фонд проверяет стаж украинцев, которые выходят на пенсиюПенсионный фонд проверяет стаж украинцев, которые выходят на пенсию
Рейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцевРейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцев
Почти половина безработных украинцев с высшим образованиемПочти половина безработных украинцев с высшим образованием
Деньги украинцев проверят по-новому: Минфин презентовал законопроект о финмониторингеДеньги украинцев проверят по-новому: Минфин презентовал законопроект о финмониторинге
Какие доходы украинцев не учитываются при начислении субсидииКакие доходы украинцев не учитываются при начислении субсидии
Сэкономленные субсидии украинцев будут зачислены в счет будущих платежейСэкономленные субсидии украинцев будут зачислены в счет будущих платежей
Последние новости
Подгружаем последние новости