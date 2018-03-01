Сотрудники "Киевгаза" пикетировали "Киевэнерго" из-за долгов (обновлено)

По данным компании, задолженность составляет более 200 млн гривен.

Сотрудники "Киевгаза" пикетировали "Киевэнерго" из-за долгов (обновлено)
Фото: kyivgaz.ua

Около полусотни сотрудников "Киевгаза" пикетируют центральный офис ПАО "Киевэнерго" из-за долга на сумму свыше 200 млн грн.

Об этом сообщается на сайте "Киевгаза".

Пикетчики держат плакаты с надписью "Киевэнерго", верни 250 млн киевлянам!".

"ПАО «Киевэнерго» формирует значительную часть дохода ПАО «Киевгаз». Сотрудничество в условиях систематической неуплаты и дальнейшего накопления долга создает значительные риски для газораспределительной компании. Необходимость обеспечения полноценного и бесперебойного функционирования ПАО «Киевгаз» заставит прибегать к предусмотренных законодательством санкций", - заявили в "Киевгазе".

Обновление. "Киевэнерго" предлагает "Киевгазу" совместно добиваться погашения бюджетных долгов перед энергетиками, передает "Интерфакс-Украина".

"Долг "Киевэнерго" за транспортировку газа перед "Киевгазом" составляет 246 млн грн, а общая сумма долга за газ и его транспортировку - 4,2 млрд грн. В то же время долг столицы за тепло превышает 5 млрд грн из которых 1 млрд грн - долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий, почти 300 млн грн долга за тепло накопили бюджетные организации столицы, долги ЖЭО и населения - 2,8 млрд грн. "Киевэнерго" не имеет других источников для погашения задолженности за газ, кроме расчетов потребителей", - отмечают в компании.

Напомним, "Киевгаз" обслуживает распределительные газовые сети, расположенные на территории столицы. "Киевэнерго" занимается производством тепловой и электроэнергии, поставкой тепловой энергии, горячим водоснабжением и централизованным отоплением.

В мае прошлого года газораспределительная компания"Киевгаз" ограничила газоснабжение 40 котельных энергокомпании "Киевэнерго". Сообщалось, что прекращение газоснабжения обусловлено задолженностью за услуги транспортировки газа, которая на 1 мая 2017 года составила 199,2 млн гривен.

В апреле "Киевэнерго" пригрозило отключить горячую воду 300 тыс. жителям левого берега.




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