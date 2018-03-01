"Евраз" продал Днепровский металлургический завод Ярославскому

Стоимость сделки составляет 106 млн долларов.

"Евраз" продал Днепровский металлургический завод Ярославскому
Фото: sobitie.com.ua

Компания Senalior Investments LTD, входящая в группу DCH Александра Ярославского, приобрела Днепровский металлургический завод у роSSийского холдинга "Евраз" за 106 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба "Евраза".

Платежи будут осуществлены несколькими траншами, первоначальный взнос на сумму 25 миллионов долларов будет выплачен в течение пяти дней после подписания договора купли-продажи, остальная сумма – не позднее 15 декабря 2018 года.

"Евраз ДМЗ" (раньше - "Евраз ДМЗ им. Петровского") расположен в Днепре и является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката в Украине. Потребителями продукции являются более 44 стран. На предприятии работают около шести тысяч человек. В 2017 году ДМЗ произвел 1 млн 19 тыс. тонн чугуна, 918 тыс. тонн стали и 785 тыс. тонн стального проката.

Выручка ДМЗ в 2017 году составила 586 млн долларов. По состоянию на 31 декабря 2017 года общая стоимость активов ДМЗ составляла 153 млн долларов США. За 2017 год завод получил валовую прибыль в размере 26 млн долларов США, показатель EBITDA составил 16 млн долларов США, прибыль до налогообложения – 1 млн долларов США.

Напомним, что Ярославский уже не впервые покупает у россиян активы в Украине. В мае 2017 года он приобрел у "Евраза" крупнейшее предприятие по добыче железной руды "Сухая Балка". В 2016 году Ярославский купил Харьковский тракторный завод, принадлежавший роSSийскому олигарху Олегу Дерипаске.


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