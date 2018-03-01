Глава Госфинмониторинга рассказал, как Украина избежала санкций FATF

MONEYVAL позитивно оценил борьбу Украины с отмыванием доходов.

Глава Госфинмониторинга рассказал, как Украина избежала санкций FATF
Игорь Черкасский
Фото: пресс-служба Госфинмониторинга

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский отметил значительную работу, которую провела Украина, чтобы добиться позитивного отчета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

"Служба [Госфинмониторинг] организовала около сорока межведомственных методологических совещаний для помощи всем государственным органам и частному сектору, чтобы достойно представить наши достижения. [...] Нами предоставлено сотни комментариев на дополнительные запросы экспертов-оценщиков. [...] Это была колоссальная работа", - сказал он в интервью "Укринформу".

Результаты оценки влияют на уровень мониторингового режима в отношении страны со стороны MONEYVAL и FATF (Международная организация по борьбе с отмыванием нелегальных доходов). Если бы оценка была неудовлетврительной, Украина могла бы попасть в "черный" или "серый" списки FATF.

По результатам предыдущих оценок Комитета MONEYVAL Украина неоднократно попадала в санкционные списки FATF. В частности, в "черный" список в 2001-м году (с последующими экономическими санкциями) и в "серый" список в 2010-ом.

"Нашей стране, которая фактически находится в состоянии войны, включение в так называемый "серый" список FATF нанесло бы значительный репутационный удар. Цена вопроса была предельно высокой. И мы были настроены решительно, отстаивали каждое свое замечание к каждому критическому выводу стран-членов MONEYVAL в проекте Отчета", - отметил Черкасский.

В итоге пленарное заседание MONEYVAL безоговорочно подтвердило, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Украина признана страной, которая не требует специальных контрольных мероприятий или "маяков" со стороны Комитета Совета Европы MONEYVAL и FATF.


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