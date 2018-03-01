На автора Bitcoin подан иск на $10 миллиардов

На Крейга Райта, считающегося основателем криптовалюты Bitcoin, которая в последнее время демонстрирует исключительную нестабильность, подан судебный иск. В случае проигрыша дела ответчик должен будет заплатить истцу кругленькую сумму. Как стало известно, в суд на Крейга Райта подал некто Айра Клейман, по некоторым данным брат Дэвида Клеймана.



Последний является сооснователем биткоина, но он умер в 2013 году, и теперь его брат пытается взять бразды правления. Айра Клейман утверждает, что Райт присвоил имя Дэвида – имея доступ к платформе Bitcoin на самом раннем этапе ее развития, Райт и партнер добыли лично для себя 1,1 миллиона биткоинов, что по текущему курсу составляет около $11 миллиардов. В иске говорится, что Крейг Райт при помощи махинаций не только присвоил долю Дэвида, но и подмял под себя их общую компанию W&K – Райта обвиняют в подделке документов о передаче права собственности.



Не обошел истец стороной и определенные проблемы создателя биткоина с налоговой – всплыли доказательства, что тот подавал важные документы задним числом, имея возможность вносить в них данные, не всегда имеющие отношения к действительности. А так как рыба гниет с головы, в случае решения суда в пользу истца у всей платформы Bitcoin и, соответственно, майнеров, могут начаться новые проблемы, так что ждем в скором времени очередных скачков курса.