Уряд перейменував птахофабрики Косюка у агропереробні для розподілення 2 мільярдів дотацій
Кабінет міністрів планує затвердити розподіл коштів на підтримку тваринництва в 2018 році на загальну суму 4,00 млрд грн. Відповідний проект розпорядження було внесено у порядок денний засідання уряду 28 лютого.
На часткову компенсацію вартості будівництв або ремонту тваринницьких ферм та комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції заклали 1,10 млрд грн. Ці гроші підуть також на компенсацію витрат, які були профінансовані за рахунок банківських кредитів. А на відшкодування витрат на будівництво цих ферм та комплексів буде розподілено 1,20 млрд грн.
Ще 0,5 млрд буде виділено у формі спеціальної бюджетної дотації на утримання корів, а 700 млн грн. обіцяно приватним домогосподарствам на вирощування молодняка великої рогатої худоби. Також в проекті розпорядження вказано, що 300 млн грн. буде спрямовано на часткове відшкодування вартості закуплених племінних тварин, і передбачено виділення 200 млн грн. на часткову компенсацію відсотків за банківськими кредитами, які були взяті для розвитку вівчарства, козівництва, бджільництва, звірівництва, кролівництва та аквакультур.
В пояснювальній записці Мінагрополітики вказало, що допомога по відшкодуванню часткових витрат на будівництво ферм та підприємств з переробки сільськогосподарської продукції дозволить ввести нових об’єктів на загальну вартість 4 млрд грн. При цьому, міністерство не пояснило, що мається на під терміном «підприємства з переробки сільськогосподарської продукції».
В попередньому
Минулого року, за даними ЗМІ, саме виробники птиці отримали 50% виділених дотацій, або 2 млрд грн.
Найбільша підтримки тоді було
Нині компанія оголосила про плани
Загалом, поточного року на підтримку агросектору уряд пообіцяв виділити 6,3 млрд грн. ЗМІ
У 2017 році аграріям дотації нараховувалися у вигляді квазіакумуляції ПДВ.
Нагадаємо, Юрій
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
28.02.2018 15:07
28.02.2018 15:24