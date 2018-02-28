У Попасній через папірчики викинули двох учасників, щоб купити трактор у рідної фірми Порошенка
Виконавчий комітет Попаснянської міської ради 26 лютого за результатами відкритих торгів уклав договір з ТОВ «Укравтозапчастина» щодо поставки трактора за 387,6 тис. грн. Про це повідомляється в системі «
Замовлено
На аукціон прийшли троє учасників – ТОВ «Укравтозапчастина», ТОВ «Фотон-Україна» та ТОВ «Виробничо-торгове підприємство “Облагропостач”». За результатами торгів пропозиції останніх фірм були найдешевшими, однак, замовник відхилив їхні заявки.
Причиною відхилення фірм стало неподання ними трьох інформаційних листів: щодо гарантії наявності міні-навантажувача та поставку протягом п’яти робочих днів з моменту підписання договору; щодо гарантії надання в момент поставки документів, необхідних для реєстрації у державних органах; щодо гарантії надання інструкції по експлуатації українською або російською мовами.
Бенефіціарним власником ТОВ «Укравтозапчастина» значиться киянин Олександр Діденко. Власниками компанії є кіпрська фірма «Вівакрест лімітед» (Vivacrest Limited) та ТОВ «Салон-магазин “Алеко”», контролером якого є Олександр Булан. Сьогодні частка «Алеко» зареєстрована на ТОВ «Калвебб», однак раніше у складі засновників числилась британська компанія «Бартон Юк Лімітед», яка входила до складу засновників ТОВ «Агростар-Україна» з Олегом Зіміним. Саме він, за даними ЗМІ, контролює «Укравтозапчастину».
Крім того, свого часу засновником «Алеко» було ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн», яке після реорганізації в ПАТ було
Основним власником «Укрпромінвесту» був нинішній президент Петро Порошенко, партнерами виступали його армійський друг Ігор Кононенко (нині перший замголови парламентської фракції «Блоку Петра Порошенка») та студентські одногрупники Кононенка Олег Зімін і Олег Свинарчук (змінив прізвище на Гладковський і очолив Міжвідомчу комісію з експортного контролю зброї, контролює компанію «Богдан»).
З початку 2017 року «Укравтозапчастина» отримала державних замовлень на понад 283 млн грн.
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