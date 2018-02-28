Донецькі розіграли 94 мільйони на «порошенківський» центр освіти в Обухові з ліфтом за 6 мільйонів

Донецькі розіграли 94 мільйони на «порошенківський» центр освіти в Обухові з ліфтом за 6 мільйонівДепартамент регіонального розвитку та ЖКГ Київської ОДА 26 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ «ВР Констракшн» реконструкцію будівлі в Обухові за 94,42 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року недобудову по вул. Миру, 12 у дворі школи №3 реконструюють під «Центр розвитку інклюзивної освіти», за що голова Київської ОДА Олександр Горган дякував благодійному фонду Петра Порошенка.

Зокрема виконають загальнобудівельні роботи, влаштують інженерні мережі та теплохолодозабезпечення, змонтують ліфти, придбають меблі, благоустроять територію. Субпідрядник ТОВ «Апекс Інтернешнл» влаштує захист від пожеж, відеонагляд і контроль доступу, а ПП «Ремводпласт Плюс» виконає роботи підвищеної небезпеки. Гарантійний строк становить десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів первинної пропозиції переможця, ліфт Otis із невідомими характеристиками і поверховістю коштує 5,90 млн грн., що дорівнює $219 тис (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Донецькі розіграли 94 мільйони на «порошенківський» центр освіти в Обухові з ліфтом за 6 мільйонів

 

Це співставно із цінами двоповерхових житлових будинків з ділянкою землі під Обуховом.

Донецькі розіграли 94 мільйони на «порошенківський» центр освіти в Обухові з ліфтом за 6 мільйонів

 

Крім того, за даними ЗМІ, цьогоріч у КЗ «Луцький навчально-реабілітаційний центр» встановлять ліфт для дітей з обмеженими можливостями за 1,50 млн грн.

Приточно-витяжну установку з рекуператором Rosenberg 12 000 куб. м/год. купили за 5,26 млн грн., а реверсивний тепловий насос «повітря-вода» зі спіральними компресорами Carrier 30RQM180G=165кВт – за 5,32 млн грн.

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю класу А-ІІІ діаметром 16-18 мм на 5,18 млн грн. коштує 19 954 грн./т, що дорожче від інших тендерів. Так, у лютому на житлобудівному тендері КП «Спецжитлофонд» сталь цього класу діаметром 16 мм коштувала майже на чверть дешевше – 16 150 грн./т.

Газобетонні блоки 600х200х200 на 837 тис грн. придбали по 2 600 грн./куб. м. В інтернет-магазинах газоблоки такого розміру продають майже вдвічі дешевше – по 1 3901 470 грн./куб. м. Крім того, газоблоки Стоунлайт різних розмірів і форм можна знайти по 1 135 грн./куб. м, а Аерок – по 1 330 грн./куб. м, тобто вдвічі дешевше.

Під час торгів переможець знизив ціну лише на 0,1%, тож ціни суттєво не змінились.

На заробітну плату піде 3,37 млн грн., тобто 4% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 1% – 860 тис грн.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 96,51 млн грн.

Київська «ВР Констракшн» належить донеччанці Анастасії Романчук, а керує нею киянин Ігор Чертополох, відомий як полковник-ветеран ГУ Нацгвардії України.

У 2012 році фірма була прописана в Донецьку під назвою «ЛД Клімат», а засновником і директором був донеччанин Дмитро Миколайович Чнадель. Зараз він працює у так званому «МЧС ДНР» і володіє в Україні фірмою ТОВ «Торнадо СКВ», а раніше значився бухгалтером нинішнього єдиного конкурента на тендері Київської ОДА – ТОВ «Ейр Трейд» Романа Комарницького (ця фірма також була одним із підрядників ДПСУ із будівництва «Стіни»).

Донецькі розіграли 94 мільйони на «порошенківський» центр освіти в Обухові з ліфтом за 6 мільйонів

 

Субпідрядник «Ремводпласт Плюс» раніше знаходився в Донецьку, але після початку війни перереєструвався у Києві. До 2015 року він був записаний на донеччанина Володимира Барю. Після публікації «Наших грошей» про можливе членство Барі у «громадському русі «Донецька республіка» фірму переписали на іншого донеччанина — Романа Казмирського, який рішенням власника підприємства № 6 від 02.12.2015 р. став новим власником «Ремводпласт плюс» на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі. Тим же рішенням Баря звільнив директора Анатолія Темирова та призначив на цю посаду Казмирського.

Казмирський також володіє ТОВ «Донецька інноваційна компанія» одноосібно і ТОВ «Техномаш-Донецьк» із харків’янином Валерієм Данильченком.

У 2017 році «Ремводпласт Плюс» фігурував у кримінальному провадженні прокуратури як користувач послуг конвертаційного центру для ухилення від сплати податків.

Субпідрядник «Апекс Інтернешнл» належить Євгенію Швецову та Олександру Мудраку.


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