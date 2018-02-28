Донецькі розіграли 94 мільйони на «порошенківський» центр освіти в Обухові з ліфтом за 6 мільйонів
Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Київської ОДА 26 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ «ВР Констракшн» реконструкцію будівлі в Обухові за 94,42 млн грн. Про це повідомляється у системі
До кінця 2019 року недобудову по вул. Миру, 12 у дворі школи №3 реконструюють під «Центр розвитку інклюзивної освіти», за що голова Київської ОДА Олександр Горган
Зокрема виконають загальнобудівельні роботи, влаштують інженерні мережі та теплохолодозабезпечення, змонтують ліфти, придбають меблі, благоустроять територію. Субпідрядник ТОВ «Апекс Інтернешнл» влаштує захист від пожеж, відеонагляд і контроль доступу, а ПП «Ремводпласт Плюс» виконає роботи підвищеної небезпеки. Гарантійний строк становить десять років.
За підсумковою відомістю ресурсів первинної пропозиції переможця, ліфт
Це співставно із цінами двоповерхових житлових будинків з ділянкою землі під Обуховом.
Крім того,
Приточно-витяжну установку з рекуператором Rosenberg 12 000 куб. м/год. купили за 5,26 млн грн., а реверсивний тепловий насос
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю класу А-ІІІ діаметром 16-18 мм на 5,18 млн грн. коштує 19 954 грн./т, що дорожче від інших тендерів. Так, у лютому на житлобудівному тендері КП «Спецжитлофонд» сталь цього класу діаметром 16 мм коштувала майже на чверть дешевше – 16 150 грн./т.
Газобетонні блоки 600х200х200 на 837 тис грн. придбали по 2 600 грн./куб. м. В інтернет-магазинах газоблоки такого розміру продають майже вдвічі дешевше – по
Під час торгів переможець знизив ціну лише на 0,1%, тож ціни суттєво не змінились.
На заробітну плату піде 3,37 млн грн., тобто 4% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 1% – 860 тис грн.
Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 96,51 млн грн.
Київська «ВР Констракшн» належить донеччанці Анастасії Романчук, а керує нею киянин Ігор Чертополох, відомий як
У 2012 році фірма була прописана в Донецьку під назвою «ЛД Клімат», а засновником і директором був донеччанин Дмитро Миколайович Чнадель.
Субпідрядник
Казмирський також володіє ТОВ «Донецька інноваційна компанія» одноосібно і ТОВ «Техномаш-Донецьк» із харків’янином Валерієм Данильченком.
У 2017 році «Ремводпласт Плюс» фігурував у
Субпідрядник «Апекс Інтернешнл» належить Євгенію Швецову та Олександру Мудраку.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.