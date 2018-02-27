Биотех-компания Planexta собирается построить IT-поселок в Киевской области

Украинская биотех-компания Planexta (работают, к примеру, над браслетом SenceBand для мониторинга эмоционального состояния) объявила о начале строительства проекта The ARK Project. Это поселок, рассчитанный на сотрудников компании, сотрудников стартапов и местных бизнесов, которые пожелают присоединиться к общине. Он будет располагаться в селе Семиполки Броварского района Киевской области, неподалеку от заповедника «Залесье». В начале месяца Броварская районная госадминистрация распорядилась разработать для проекта детальный план территории и затем подать его на утверждение. , пишут AIN.UA

Биотех-компания Planexta собирается построить IT-поселок в Киевской области

The ARK Project (у проекта нет сайта, но есть страница в Facebook) — это жилой комплекс из шести таун-хаусов, рассчитанных на 24 семьи, с инженерной лабораторией на 800 кв. м, частной школой 7fields для детей сотрудников.

На первом этапе компания занимается постройкой жилья для сотрудников, однако общая территория поселка — больше, и к соседству приглашают локальные бизнесы, которые собираются жить и работать там. Цены на землю и жилье пока не уточняют. Сейчас начато строительство четырех домов, одна из семей сообщества уже постоянно проживает и работает там, развивая крафтовую сыроварню Cheesegard, основанная участником АТО Павлом Белоусом после возвращения со службы.

До 2019 года компания строит офисные и жилые помещения для собственных сотрудников, на втором этапе рассматривает участие в постройке помещений для стартапов. В компании рассчитывают, что ARK будет функционировать уже к 2020 году.


Ольга Карпенко, AIN


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