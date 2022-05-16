Германия собирается отказаться от нефти из РФ к концу года, даже если ЕС не введет эмбарго - Bloomberg

Германия собирается прекратить импорт нефти из РоSSии к концу 2022 года, даже если Европейский союз не сможет согласовать нефтяное эмбарго, пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Сделки с альтернативными поставщиками проходят успешно, говорят в правительстве, и на решение оставшихся логистических проблем потребуется шесть-семь месяцев. В частности, сейчас ищут альтернативные источники сырья для крупного нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, который снабжает топливом в том числе аэропорт и большинство заправочных станций Берлина.