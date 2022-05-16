Германия собирается отказаться от нефти из РФ к концу года, даже если ЕС не введет эмбарго - Bloomberg

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия уже сократила долю сырой нефти, импортируемой из РФ, с 35% до 12%, информирует ZN.ua.

Германия собирается отказаться от нефти из РФ к концу года, даже если ЕС не введет эмбарго - Bloomberg
© pixabay.com

Германия собирается прекратить импорт нефти из РоSSии к концу 2022 года, даже если Европейский союз не сможет согласовать нефтяное эмбарго, пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Сделки с альтернативными поставщиками проходят успешно, говорят в правительстве, и на решение оставшихся логистических проблем потребуется шесть-семь месяцев. В частности, сейчас ищут альтернативные источники сырья для крупного нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, который снабжает топливом в том числе аэропорт и большинство заправочных станций Берлина.

Эмбарго на роSSийскую нефть к концу 2022 года предполагается в шестом пакете санкций Евросоюза, который глава Еврокомиссии анонсировала 4 мая. Отказываться от роSSийской нефти не захотела Венгрия, сильно зависимая от неё. Также отказ от импорта роSSийской нефти сильно бы ударил по экономикам Словакии и Чехии. В связи с такими проблемами Еврокомиссия предложила дать этим трем странам больше времени на отказ: до 2024 года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил обсудить эмбарго на саммите лидеров стран ЕС, запланированном на конец мая.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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