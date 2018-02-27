На Тайване продажи туалетной бумаги за три дня выросли в 22 раза
Власти Тайваня призвали граждан не паниковать.
На Тайване за прошедшие выходные продажи туалетной бумаги выросли в 22 раза по сравнению с обычными показателями.
Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на местные СМИ.
Так, за последние три дня сайт электронной коммерции продал пять миллионов рулонов туалетной бумаги.
Такой спрос на туалетную бумагу возник на фоне появления слухов о скором ее подорожании. Это связывают с повышением цен на целлюлозу, которая используется для производства этого предмета личной гигиены.
Премьер-министр Тайваня Лай Циндэ призвал граждан успокоиться, не паниковать и пообещал решить ситуацию.
В министерстве экономики Тайваня пообещали, что дефицита туалетной бумаги не случится, так как источники целлюлозы стабильные, а правительство будет продолжать контролировать цены. В ведомстве также пояснили, что Тайвань отстает от других стран в плане доли переработанной бумаги, используемой для производства туалетной бумаги и одноразовых салфеток, которая может поставляться местными компаниями.
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