На Тайване продажи туалетной бумаги за три дня выросли в 22 раза

Власти Тайваня призвали граждан не паниковать.

На Тайване за прошедшие выходные продажи туалетной бумаги выросли в 22 раза по сравнению с обычными показателями.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на местные СМИ .

Так, за последние три дня сайт электронной коммерции продал пять миллионов рулонов туалетной бумаги.

Такой спрос на туалетную бумагу возник на фоне появления слухов о скором ее подорожании. Это связывают с повышением цен на целлюлозу, которая используется для производства этого предмета личной гигиены.

Премьер-министр Тайваня Лай Циндэ призвал граждан успокоиться, не паниковать и пообещал решить ситуацию.

В министерстве экономики Тайваня пообещали, что дефицита туалетной бумаги не случится, так как источники целлюлозы стабильные, а правительство будет продолжать контролировать цены. В ведомстве также пояснили, что Тайвань отстает от других стран в плане доли переработанной бумаги, используемой для производства туалетной бумаги и одноразовых салфеток, которая может поставляться местными компаниями.