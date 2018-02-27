Топ-10 городов мира, где иностранным специалистам платят больше всего

Издание Bloomberg опубликовало рейтинг городов мира, где иностранным специалистам предлагают самые высокие зарплаты. Мумбаи, финансовая, коммерческая и туристическая столица Индии, возглавляет этот топ. Иностранцы здесь получают в среднем зарплату в $217 165, это более, чем вдвое выше средней зарплаты для экспатов по миру ($99 903), по данным HSBC Expat, пишут AIN.UA.

По оценке экспертов из HSBC Expat, на первое место Мумбаи повлияло и то, что местные компании предлагают хорошие пакеты по релокейту, и то, что многие инженеры из немецких и других инфраструктурных компаний переезжают в Индию.

На втором месте рейтинга — Сан-Франциско, на третьем — Цюрих:

Топ-10 городов мира, где иностранным специалистам платят больше всего

Если же оценивать не финансовое вознаграждение, а в первую очередь, карьерные возможности, азиатские города, такие как Мумбаи или Джакарта, уступают европейским и американским городам — Лондону, Сан-Франциско, Нью-Йорку. Там, по данным HSBC, для экспатов открывается больше карьерных возможностей:

Топ-10 городов мира, где иностранным специалистам платят больше всего

Ольга Карпенко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 годаВ Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 года
В Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью фермуВ Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью ферму
Одесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из КитаяОдесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из Китая
Кабмин решил повысить пенсии военным до принятия соответствующего законаКабмин решил повысить пенсии военным до принятия соответствующего закона
Не пройшло й кварталу: коштовний рідкий хлор для «Води Донбасу» подорожчав ще на 20%
Блок рекламы


Похожие новости
Финляндия будет выдавать виды на жительство иностранным стартаперам с интересной бизнес-идеей
Cразу 18 IT-компаний с офисами в Украине попали в топ-100 лучших аутсорсеров мираCразу 18 IT-компаний с офисами в Украине попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира
Кто в Украине зарабатывает больше всехКто в Украине зарабатывает больше всех
Всего 2% наемных директоров в украинских компаниях поощряют «менеджерским процентом»Всего 2% наемных директоров в украинских компаниях поощряют «менеджерским процентом»
Forbes составил первый рейтинг богатейших людей из мира криптовалют Forbes составил первый рейтинг богатейших людей из мира криптовалют
Amazon стал самым дорогим брендом мира, обогнав Google и AppleAmazon стал самым дорогим брендом мира, обогнав Google и Apple
Украинцы дополнительно заплатят за ЖКХ при отсутствии коллективного договораУкраинцы дополнительно заплатят за ЖКХ при отсутствии коллективного договора
ГФС назвала топ-10 крупнейших налогоплательщиков УкраиныГФС назвала топ-10 крупнейших налогоплательщиков Украины
Украина опустилась на 46 место в топ-50 самых инновационных экономик мираУкраина опустилась на 46 место в топ-50 самых инновационных экономик мира
82% всех богатств мира принадлежит 1% населения Земли82% всех богатств мира принадлежит 1% населения Земли
Последние новости
Подгружаем последние новости