Топ-10 городов мира, где иностранным специалистам платят больше всего
Издание Bloomberg
По оценке экспертов из HSBC Expat, на первое место Мумбаи повлияло и то, что местные компании предлагают хорошие пакеты по релокейту, и то, что многие инженеры из немецких и других инфраструктурных компаний переезжают в Индию.
На втором месте рейтинга — Сан-Франциско, на третьем — Цюрих:
Если же оценивать не финансовое вознаграждение, а в первую очередь, карьерные возможности, азиатские города, такие как Мумбаи или Джакарта, уступают европейским и американским городам — Лондону, Сан-Франциско, Нью-Йорку. Там, по данным HSBC, для экспатов открывается больше карьерных возможностей:
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