Топ-10 городов мира, где иностранным специалистам платят больше всего

Издание Bloomberg опубликовало рейтинг городов мира, где иностранным специалистам предлагают самые высокие зарплаты. Мумбаи, финансовая, коммерческая и туристическая столица Индии, возглавляет этот топ. Иностранцы здесь получают в среднем зарплату в $217 165, это более, чем вдвое выше средней зарплаты для экспатов по миру ($99 903), по данным HSBC Expat, пишут AIN.UA .

По оценке экспертов из HSBC Expat, на первое место Мумбаи повлияло и то, что местные компании предлагают хорошие пакеты по релокейту, и то, что многие инженеры из немецких и других инфраструктурных компаний переезжают в Индию.

На втором месте рейтинга — Сан-Франциско, на третьем — Цюрих:

Если же оценивать не финансовое вознаграждение, а в первую очередь, карьерные возможности, азиатские города, такие как Мумбаи или Джакарта, уступают европейским и американским городам — Лондону, Сан-Франциско, Нью-Йорку. Там, по данным HSBC, для экспатов открывается больше карьерных возможностей: