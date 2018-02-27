Скандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации

США заподозрили финучреждение в отмывании денег коррупционеров из РоSSии и Украины.

Скандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации

Латвийский банк ABLV принял решение о начале процесса самоликвидации, пишет "Би-би-си".

Согласно латвийскому закону о кредитных учреждениях, в случае самоликвидации собрание акционеров назначает ликвидатора. В случае банкротства ликвидацию проводил бы администратор, назначенный судом.

Европейский центробанк объявил о ликвидации банка ABLV 24 февраля, в субботу. Это решение было обосновано проблемами с ликвидностью. По оценкам ЕЦБ, состояние ABLV оказалось нестабильным: банк, скорее всего, не справился бы со своими обязательствами.

Отток капитала из кредитного учреждения начался после того, как Сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), являющаяся подразделением Минфина США, заявила, что ABLV связан с отмыванием денег, сделками коррупционеров из РоSSии и Украины (в частности Сергея Курченко), а также торговлей оружием с Северной Кореей. В итоге из банка были выведены 600 миллионов евро.

Сразу после этого ABLV обратился за помощью к латвийскому государству. В итоге Банк Латвии предоставил кредитному учреждению заем в размере 297,2 млн евро под залог ценных бумаг.

Именно эту помощь в качестве реальной причины своего задержания назвал президент центробанка Латвии Илмар Римшевич. Он был задержан 18 февраля, через пять дней после публикации заявления FinCEN.

Правоохранительные органы подозревают его в вымогательстве и получении взятки размером более 100 000 евро.


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