Скандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации

США заподозрили финучреждение в отмывании денег коррупционеров из РоSSии и Украины.

Латвийский банк ABLV принял решение о начале процесса самоликвидации, пишет "Би-би-си".

Согласно латвийскому закону о кредитных учреждениях, в случае самоликвидации собрание акционеров назначает ликвидатора. В случае банкротства ликвидацию проводил бы администратор, назначенный судом.

Европейский центробанк объявил о ликвидации банка ABLV 24 февраля, в субботу. Это решение было обосновано проблемами с ликвидностью. По оценкам ЕЦБ , состояние ABLV оказалось нестабильным: банк, скорее всего, не справился бы со своими обязательствами.

Отток капитала из кредитного учреждения начался после того, как Сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), являющаяся подразделением Минфина США , заявила, что ABLV связан с отмыванием денег, сделками коррупционеров из РоSSии и Украины (в частности Сергея Курченко), а также торговлей оружием с Северной Кореей. В итоге из банка были выведены 600 миллионов евро.

Сразу после этого ABLV обратился за помощью к латвийскому государству. В итоге Банк Латвии предоставил кредитному учреждению заем в размере 297,2 млн евро под залог ценных бумаг.

Именно эту помощь в качестве реальной причины своего задержания назвал президент центробанка Латвии Илмар Римшевич. Он был задержан 18 февраля, через пять дней после публикации заявления FinCEN.

Правоохранительные органы подозревают его в вымогательстве и получении взятки размером более 100 000 евро.