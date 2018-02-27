НКРЭКУ увеличила объем штрафов с облэнерго почти в 10 раз за год

В 2017-м по итогам проверок наложены штрафы в18,5 млн грн.

НКРЭКУ увеличила объем штрафов с облэнерго почти в 10 раз за год
Фото: arkoplast.com

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по итогам проверок облэнерго, проведенных в 2017 году, наложила на них штрафы в размере 18,5 млн грн, что в 9,3 раза (на 16,5 млн грн) больше, чем годом ранее.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", по итогам проверок облэнерго, проведенных в 2017 году, из их тарифов также были изъяты средства на 1,967 млн грн и наложены обязательства по включению в инвестиционную программу неиспользованных за прошлые годы средств на 2,227 млрд грн (по итогам проверок 2016 года эти цифры составили 0,915 млрд грн и 3,315 млрд грн соответственно).

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.


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