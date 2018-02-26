AVentures Capital купила долю в компании CoreValue

Фонд AVentures Capital купила долю в аутсорсинговой компании CoreValue. Об этом сообщил управляющий партнер фонда Андрей Колодюк в интервью Liga.net. , пишут AIN.UA

Колодюк не раскрыл суммы сделки, уточнив, что речь идет о миноритарной доле. «Мы решили в нее вложиться, так как ее заработок быстро и стабильно растет. Это позволяет нам гарантированно заработать», — отметил Колодюк.

CoreValue — аутсорс-компания, которая разрабатывает ПО для организаций в сфере фармацевтики, здравоохранения и финансов. CoreValue имеет восемь офисов в Украине: в Киеве, Львове, Черкассах, Полтаве, Хмельницком, Ивано-Франковске, Луцке и Виннице.

Ранее в компанию CoreValue инвестировал фонд Insoft Capital, а также инвестиционная компания UATECH Дмитрия Волконского, руководителя компании Trionika.


Дмитрий Демченко, AIN


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