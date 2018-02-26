Автобаза мерії Кривого Рогу приховала, що взяла у лізинг за 4 мільйони

КП «Автобаза №1» Криворізької міської ради 26 січня і 1 лютого уклало шість угод із ТОВ «ОТП Лізинг» про послуги у сфері фінансового лізингу на загальну суму 3,87 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Замовник не оприлюднив жоден із договорів вартістю по 646 тис грн. Звіти про їх укладення теж не були опубліковані, як і назва предмету лізингу. Ймовірно, мова йде про легкові автомобілі, бо «Автобаза №1» надає мерії Кривого Рогу послуги таксі з водієм.