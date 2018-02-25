В Одесской области за долги собираются отключить от газа весь город

Задолженность города Теплодар составляет более 4 млн грн.

ПАО “Одессагаз” направило предупреждение о том, что отключит газоснабжение городу Теплодар. Об этом сообщает КП “Одесская ТЭЦ-2” на сайте Теплодарского горсовета.

"В связи со значительным долгом потребителей г. Теплодар за отопление в размере 4,3 млн. гривен по состоянию на 22 февраля, наше предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме платить за природный газ", - говорится в заявлении.

Жителей города просят погасить долги. Иначе со среды 28 февраля в городе отключат подачу газа.

Напомним, в Харькове без отопления остаются 129 многоэтажек и 5 больниц.