В Одесской области за долги собираются отключить от газа весь город
Задолженность города Теплодар составляет более 4 млн грн.
ПАО “Одессагаз” направило предупреждение о том, что отключит газоснабжение городу Теплодар. Об этом сообщает КП “Одесская ТЭЦ-2” на сайте Теплодарского горсовета.
"В связи со значительным долгом потребителей г. Теплодар за отопление в размере 4,3 млн. гривен по состоянию на 22 февраля, наше предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме платить за природный газ", - говорится в заявлении.
Жителей города просят погасить долги. Иначе со среды 28 февраля в городе отключат подачу газа.
Напомним, в Харькове без отопления остаются 129 многоэтажек и 5 больниц.
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