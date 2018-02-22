Зниклу кукурудзу Агрофонду на $3 мільйона суд повісив на підставного фунта

Прокуратура не змогла в суді довести існування організованої злочинної групи при викраденні зерна ПАТ «Аграрний фонд» вартістю 24 млн грн. Суд засудив до 8 років позбавлення волі тільки підставного директора, залишивши організаторів схеми на волі.

Про це пише видання «Кропива» з посиланням на рішення Апеляційного суду Черкаської області від 1 лютого.

За версією слідства та державного обвинувачення, організована група осіб шляхом шахрайських схем протягом весни 2011 року викрала та продала приватним фірмам близько 15 тис т кукурудзи на суму понад 24 млн грн. (за тодішнім обмінним курсом – $3 млн). Зерно агрофондом було передано на зберігання ТОВ «ТОП Грейн», яке зберігало його на площах ПАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», що знаходиться в м. Христинівка (Черкаська обл.).

За версією слідчих, була створена організована злочинна група, головними фігурантами якої були директор «Тґоп Грейн» Едуард Яковенко та його заступниця Світлана Хорошко, які приймали зерно на зберігання. Так, Яковенко через своїх знайомих в Києві шукав номінального директора для фірми. На цю роль погодився житель столиці Олексій Петлай, який, за даними слідчих, страждав алкоголізмом та ігроманією. Саме під час гри в гральному клубі у 2010 році він познайомився з чоловіком, який позичив йому гроші на гру, а потім через невчасне повернення поставив його «на рахунок», який дійшов до мільйона гривень. Боргодавець координував дії Петлая після його працевлаштування в березні 2011 року на посаді директора фірми, хоча як підозрюваний чи свідок по справі не проходить. Попередній директор «Топ Грейн» Яковенко оплатив лікування Петлая від алкогольної залежності.

Щоб відсутність зерна не була виявлена на елеваторі будувалися спеціальні муляжі відсіків (перегородки з ДСП), де нібито зберігалося зерно. За цей напрямок відповідали директор ПАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» Петро Бирко та менеджер ТОВ «АНПЕ» Сергій Мельник. Перед вивезенням зерна працівників відправили у відпустку та змінили охорону з місцевих на приватну.

В ході судового процесу державне обвинувачення не змогло довести суддям існування організованої злочинної групи. Частково вину визнав лише Петлай, який посилався на складні життєві обставини та не повне розуміння своєї діяльності на посаді директора «Топ Грейн».

Головні ж підозрювані слідством в організації схеми пояснили, що не причетні до неї. Бо на момент викрадання кукурудзи не керували фірмою, а займалися іншими бізнесовими проектами.

В результаті Придніпровський суд у вересні 2016 року засудив до позбавлення волі на вісім років Петлая. Ще одного фігуранта справи – Дмитра Маленького, який підшукував шляхи збуту зерна, було засуджено за підробку документів, але звільнено від покарання за строком давності. Основні ж фігуранти були повністю виправдані.

Під час апеляційного розгляду справи Апеляційний суд Черкаської області відхилив апеляції прокуратури залишив вирок суду першої інстанції чинним та задовольнив цивільний позов Аграрного фонду в частині стягнення з Петлая 24,9 млн грн.

Нині згадані Едуард Яковенко та Світлана Хорошко є засновниками ТОВ «Двінт». Яковенко як і в момент проведення оборудки з кукурудзою Агрофонду є одним із засновників ТОВ «Топ Грейн» разом з Юрієм Ветряковим. Останній займається реалізацією проектів у сфері зеленої енергетики, зокрема будівництво міні-ГЕС. А сам Яковенко вже фігурував як експерт з енергетичних питань в галузі зеленої енергетики.