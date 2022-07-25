Україна вже зібрала 6,5 мільйона тонн зерна нового врожаю
Збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 2,1 млн га (18%) намолочено 6,5 млн тонн зерна нового врожаю. Про це йдеться в
Дніпропетровська Миколаївська та Одеські області кожна зібрали вже більше 1 млн тонн зерна нового врожаю. Гороху обмолочено понад 59% площ, а ріпаку — третину.
Зокрема, із нового урожаю:
- пшениці обмолочено 1,2 млн га, намолочено 3,8 млн тонн;
- ячменю обмолочено 811,4 тис. га, намолочено 2,5 млн тонн;
- гороху обмолочено 75 тис. га, намолочено 126,8 тис. тонн.
Крім того аграрії всіх областей проводять збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 400 тис. га, (33%) намолочено 896,4 тис. тонн насіння при урожайності 22,4 ц/га.
Російські окупанти крадуть зерно
За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, російські окупанти вкрали майже пів мільйона тонн зерна із тимчасово захоплених територій України.
«Бачимо, що близько пів мільйона тонн зерна вкрадено. Є факти з усіх тимчасово окупованих областей — Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також Харківської. Вони їдуть або в росію, перш за все з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим — із Запорізької та Херсонської областей», — сказав Висоцький.
«Зернова угода»
22 липня у Стамбулі Україна, Росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту зерна через Чорне море.
Угода передбачає, що Україна повністю контролює порти «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Знаходження у цих портах інших суден, крім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов'язаних з ним харчових продуктів та добрив, не передбачається.
Договір діятиме 120 днів з дати підписання, і автоматично буде продовжено, якщо жодна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.