Росіянин випадково переказав більше мільйона на допомогу Україні та залишився ні з чим: як це сталося

У Підмосков'ї, що у РФ чоловік втратив 1 млн 200 тис. рублів. Він настільки боявся українських хакерів, які нібито "чистять" рахунки росіян, що сам переказав гроші шахраям.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Обережно, Москва".

Чоловік мешкає у військовому містечку, яке раніше належало штабу головного командування ППО. До нього нібито зателефонували працівники ФСБ та попередили про українських хакерів, які знімають кошти з рахунків росіян.

Побоюючись українців чоловік зняв у банку 1 млн 200 тис. рублів. Потім за порадою працівника ФСБ він переказав ці гроші на рахунок, який вказали нібито представники російської спецслужби.

Після цього 76-річний росіянин отримав повідомлення з подякою. У ньому йшлось про нібито те, що гроші він переказав народу України. Росіянин звернувся до поліції.