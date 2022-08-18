Росіянин випадково переказав більше мільйона на допомогу Україні та залишився ні з чим: як це сталося

Росіянин випадково переказав більше мільйона на допомогу Україні та залишився ні з чим: як це сталося

У Підмосков'ї, що у РФ чоловік втратив 1 млн 200 тис. рублів. Він настільки боявся українських хакерів, які нібито "чистять" рахунки росіян, що сам переказав гроші шахраям.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Обережно, Москва".

Чоловік мешкає у військовому містечку, яке раніше належало штабу головного командування ППО. До нього нібито зателефонували працівники ФСБ та попередили про українських хакерів, які знімають кошти з рахунків росіян.

Хакер, зрадник

Побоюючись українців чоловік зняв у банку 1 млн 200 тис. рублів. Потім за порадою працівника ФСБ він переказав ці гроші на рахунок, який вказали нібито представники російської спецслужби.

Після цього 76-річний росіянин отримав повідомлення з подякою. У ньому йшлось про нібито те, що гроші він переказав народу України. Росіянин звернувся до поліції.

ФСБ РФ


Алексей Ионов, politeka.net





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