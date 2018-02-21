"Новая газета" рассказала о виллах роSSийского бизнесмена Бориса Ротенберга на Лазурном берегу

Борис Ротенберг пока не включен в санкционный список ЕС.

Близкий к Владимиру Путину роSSийский бизнесмен Борис Ротенберг владеет двумя виллами в коммуне Эз во Франции общей площадью 1300 квадратных метров, еще одна вилла находится на стадии строительства.

Об этом говорится в совместном расследовании "Новой газеты", Le Monde и Центра по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Заявление на строительство двух первых вилл Ротенберг подал в 2009 году. Там планировалось построить теннисный корт, бассейн и частный фуникулер. К февралю 2017 года, как пишет "Новая", бассейн был уже построен.

В 2015 году Ротенберг подал документы на строительство еще одной виллы на участке. На фотографиях, сделанных в декабре 2017 года, видно, что на участке находится строительная техника и стройматериалы.

Кроме этого, Ротенберг вместе с супругой Кариной пользуются поместье в коммуне Муан-Сарту размером около 17 гектаров. Близкий к Ротенбергу человек утверждает, что участок пара арендует у компаний, которым участок принадлежит. При этом "Новой", Le Monde и OCCRP удалось обнаружить связь между этими компаниями и Ротенбергами.

Фото: Google street view Во французском Муан-Сарту у Ротенберга с супругой — дача в 17 гектаров.

Собственник участка скрыт в монакском офшоре Tannor 2, которая зарегистрирована по адресу фирмы С Getad. Ей управляет Эдмонд Патрик Лекур - почетный консул Люксембурга в Монако, который в 2014 году подавал заявку на разрешение нового строительства в поместье, которое арендуют Ротенберги.

Еще одну связь авторы расследования нашли в компании Ротенбергов SEA des Canebiers, которая занимается торговлей и разведением лошадей. 1% ее акций принадлежат адвокату из Люксембурга, а остальные 99% - фирме Equus, которой владеют Борис и Карина Ротенберги.

Такая схема предполагаемого владения недвижимостью, по мнению авторов расследования, может быть интересна властям Франции из-за дела об уклонении от уплаты налогов сенатора Сулеймана Керимова.

"По такой схеме человек арендует собственность у монакской фирмы. А его французская компания декларирует арендную плату в качестве затрат. И это дает ему право требовать вычета из налогов, которые он должен заплатить во Франции. Заявленные французские расходы станут, таким образом, доходами для компании в Монако, что выведет их из-под французской юрисдикции и, следовательно, защитит от французского налогообложения", - говорится в расследовании.

При этом близкий к Ротенбергу человек утверждает, что он сам не опасается возможных рисков из-за "дела Керимова". "Они в этом режиме живут с 2014 года. Все, что могли, им уже перекрыли. С точки зрения права - ничего уже сделать нельзя", - говорит знакомый бизнесмена, имея в виду европейские санкции, которые ввели после присоединения Крыма к РоSSии.

Сам Ротенберг на вопросы авторов расследования не ответил.

Борис Ротенберг был включен в санкционные списки США , но под ограничения в Евросоюзе не попал. Это связывают с наличием у него финского гражданства. При этом авторы расследования допускают, что при пересмотре европейского санкционного списка через месяц Борис Ротенберг может в нем оказаться.

Как сообщалось накануне, друга Путина Аркадия Ротенберга назвали владельцем суперъяхты Rahil.