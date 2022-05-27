ЕС заморозил активы роSSийского центробанка на 23 миллиарда евро

Европейский Союз заморозил около 23 миллиардов евро ($24,5 миллиарда) активов роSSийского центрального банка. Об этом заявил в среду еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает Reuters.

ЕС заморозил активы роSSийского центробанка на 23 миллиарда евро
Фото: pmg.ua

«С начала войны в Украине в ЕС заблокировано около 23 миллиардов евро, и эта цифра намного меньше, чем $100 миллиардов, замороженных Соединенными Штатами», — отмечается в сообщении.

Кроме того, по словам чиновника, страны ЕС также заморозили материальные активы на сумму около 10 миллиардов евро, включая яхты и виллы, связанные с олигархами и чиновниками кремля.

Напомним

Как писал «Минфин», по ориентировочным оценкам стоимость замороженных в ЕС активов роSSийских олигархов в рамках западных санкций достигает уже около €10 млрд.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен допустила использование этих замороженных активов для восстановления Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
Блок рекламы


Похожие новости
Украинским беженцам придется платить налоги в ЕвропеУкраинским беженцам придется платить налоги в Европе
Эмбарго на роSSийскую нефть: Европа возобновила поставки из ОАЭЭмбарго на роSSийскую нефть: Европа возобновила поставки из ОАЭ
Forbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную суммуForbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную сумму
Совет ЕС выделил еще 500 млн евро на летальное вооружение для УкраиныСовет ЕС выделил еще 500 млн евро на летальное вооружение для Украины
Обмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсуОбмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсу
Levi Strauss & Co уходит с роSSийского рынка после 29 лет работы Levi Strauss & Co уходит с роSSийского рынка после 29 лет работы
Укрепление рубля: в РоSSии потребовали от Центробанка «успокоить» валютный курсУкрепление рубля: в РоSSии потребовали от Центробанка «успокоить» валютный курс
Подразделение Газпрома в Европе придумало, как обманывать западных покупателей, чтобы не ассоциироваться с РоссиейПодразделение Газпрома в Европе придумало, как обманывать западных покупателей, чтобы не ассоциироваться с Россией
«Группа семи» выделит $9,5 миллиарда в поддержку украинской экономики«Группа семи» выделит $9,5 миллиарда в поддержку украинской экономики
В апреле Украина недополучила экспортную прибыль на $2,7 миллиарда по сравнению с прошлым годом — ШмыгальВ апреле Украина недополучила экспортную прибыль на $2,7 миллиарда по сравнению с прошлым годом — Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости