ЕС заморозил активы роSSийского центробанка на 23 миллиарда евро

«С начала войны в Украине в ЕС заблокировано около 23 миллиардов евро, и эта цифра намного меньше, чем $100 миллиардов, замороженных Соединенными Штатами», — отмечается в сообщении.

Кроме того, по словам чиновника, страны ЕС также заморозили материальные активы на сумму около 10 миллиардов евро, включая яхты и виллы, связанные с олигархами и чиновниками кремля.

Напомним

Как писал «Минфин», по ориентировочным оценкам стоимость замороженных в ЕС активов роSSийских олигархов в рамках западных санкций достигает уже около €10 млрд.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен допустила использование этих замороженных активов для восстановления Украины.