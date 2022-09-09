Активи Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – Шабунін

В Україні є активи путінських олігархів на мільярди доларів. Щоб їх забрати, потрібно рішення РНБО, яка внесе цих олігархів до санкційного списку, після чого Міністерство юстиції зможе звернутися з позовом до Вищого антикорупційного суду, щоб конфіскувати майно.

Однак насправді механізм конфіскації майна росіян на потреби української армії не працює, пише голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

«Вчора (президент України Володимир) Зеленський заявив, що РНБО наклало санкції на 606 рускіх. Так от серед них – жодного путінського олігарха з активами в Україні. Жодного!», - наголошує Шабунін.

В Олега Дерипаски могли б конфіскувати найбільший в Європі завод кольорової металургії – Миколаївський глиноземний. У Михайла Фрідмана – «Альфа-банк», в Аркадія Ротенберга – один із найбільших ТРЦ України, київську Ocean Plaza.

«Але в рішенні РНБО чомусь немає ані Дерипаски, ані Фрідмана, ані Ротенберга. А це значить, що їх активам нічого не загрожує. За сім місяців війни РНБО не спромоглося включити цих (та купу інших) путінських олігархів до санкційного списку», - додає Шабунін.