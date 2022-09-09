Активи Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – Шабунін

У підписаному президентом санкційному списку РНБО немає жодного путінського олігарха, інформує ZN.ua.

Активи Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – Шабунін
© bukhlaw.com

В Україні є активи путінських олігархів на мільярди доларів. Щоб їх забрати, потрібно рішення РНБО, яка внесе цих олігархів до санкційного списку, після чого Міністерство юстиції зможе звернутися з позовом до Вищого антикорупційного суду, щоб конфіскувати майно.

Однак насправді механізм конфіскації майна росіян на потреби української армії не працює, пише голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

«Вчора (президент України Володимир) Зеленський заявив, що РНБО наклало санкції на 606 рускіх. Так от серед них – жодного путінського олігарха з активами в Україні. Жодного!», - наголошує Шабунін.

В Олега Дерипаски могли б конфіскувати найбільший в Європі завод кольорової металургії – Миколаївський глиноземний. У Михайла Фрідмана – «Альфа-банк», в Аркадія Ротенберга – один із найбільших ТРЦ України, київську Ocean Plaza.

«Але в рішенні РНБО чомусь немає ані Дерипаски, ані Фрідмана, ані Ротенберга. А це значить, що їх активам нічого не загрожує. За сім місяців війни РНБО не спромоглося включити цих (та купу інших) путінських олігархів до санкційного списку», - додає Шабунін.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Блок рекламы


Похожие новости
Яйця та овочі в лідерах: що подорожчало в Україні найбільше за останній місяцьЯйця та овочі в лідерах: що подорожчало в Україні найбільше за останній місяць
Російський олігарх Михайло Фрідман пропонує Україні $1 млрд в обмін на зняття санкцій - WSJРосійський олігарх Михайло Фрідман пропонує Україні $1 млрд в обмін на зняття санкцій - WSJ
Зарплати в Україні: скільки платять працівникам сільськогосподарської сфериЗарплати в Україні: скільки платять працівникам сільськогосподарської сфери
Ціни на продукти: чи подешевшає картопля в УкраїніЦіни на продукти: чи подешевшає картопля в Україні
Мінімальна зарплата в Україні у 2023 році не збільшиться - МінфінМінімальна зарплата в Україні у 2023 році не збільшиться - Мінфін
Робота в Україні: топ-5 міст, де найбільше популярних вакансій та найвищі зарплатиРобота в Україні: топ-5 міст, де найбільше популярних вакансій та найвищі зарплати
В Україні арештували активи відомої мережі парфумерних магазинів на 420 млн грнВ Україні арештували активи відомої мережі парфумерних магазинів на 420 млн грн
McDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжуMcDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжу
Обмінникам в Україні доведеться платити більше податків: подробиці нового законопроєктуОбмінникам в Україні доведеться платити більше податків: подробиці нового законопроєкту
Газ в Україні за місяць подорожчав на 54%: якими будуть ціни для споживачівГаз в Україні за місяць подорожчав на 54%: якими будуть ціни для споживачів
Последние новости
Подгружаем последние новости