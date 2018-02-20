Google запустила сервис Google Pay, который заменит Android Pay
Компания Google 20 февраля официально объявила о запуске сервиса Google Pay, который объединяет в себе функционал Android Pay и Google Wallet. Новый сервис будет работать в том числе и в Украине. Об этом компания
В рамках изменений приложение Android Pay станет Google Pay. Здесь пользователи смогут просматривать последние покупки, искать магазины поблизости, пользоваться бонусами и так далее. В этом же приложении можно хранить дебетовые, кредитные и дисконтные карты, а также программы лояльности.
Благодаря Google Pay пользователи смогут оплачивать покупки в интернете, в продуктах Google, в магазинах с помощью смартфона, а также в общественном транспорте. В Google отмечают, что с помощью нового сервиса покупки в скором времени можно будет также делать через Chrome и Google Assistant.
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