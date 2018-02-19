Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова
Явка з повинною відбулась невдовзі після скандального рішення на користь компанії «Альтіс-Констракшн».
У січні адмінколегія АМКУ пішла всупереч своїй власній практиці і вирішила, що датою аукціону для визначення терміну придатності банківської гарантії з метою розгляду скарги в АМКУ є та дата, про яку заявить замовник станом на якийся період. А не та дата, яку держуповноважені бачать в «Прозорро» своїми очами у день розгляду скарги.
«Наші гроші» тоді вказали на цю підозрілу несуразність (див. «Тонкощі тендерів «Борисполя»). Але голова Комітету Юрій Терентьєв та Директор Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері публічних закупівель Роман Коваль на прес-конференції заявили, що з тим розглядом було все в порядку, і жодних відступів від практики АМКУ на користь «Альтісу» не було, а тому 1,05 млрд грн. цій фірмі присудили коректно.
Угу, коректно, да.
Буквально через три дні після цієї прес-конференції адмінколегія прийняла рішення, яке повністю дезавуйовує ці виправдання. На тендері КЕВ м. Мукачеве по закупівлі газу на
Але в цьому випадку адмінколегія не відреагувала на зміщення дат, а заглянула в «Прозорро», побачила 17 січня, і арівідерчі.
Отже, що дозволено тестю Насірова – не дозволено бику.
Блог від: Юрій Ніколов
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19.02.2018 08:04