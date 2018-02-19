Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова

Явка з повинною відбулась невдовзі після скандального рішення на користь компанії «Альтіс-Констракшн».

У січні адмінколегія АМКУ пішла всупереч своїй власній практиці і вирішила, що датою аукціону для визначення терміну придатності банківської гарантії з метою розгляду скарги в АМКУ є та дата, про яку заявить замовник станом на якийся період. А не та дата, яку держуповноважені бачать в «Прозорро» своїми очами у день розгляду скарги.

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова

«Наші гроші» тоді вказали на цю підозрілу несуразність (див. «Тонкощі тендерів «Борисполя»). Але голова Комітету Юрій Терентьєв та Директор Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері публічних закупівель Роман Коваль на прес-конференції заявили, що з тим розглядом було все в порядку, і жодних відступів від практики АМКУ на користь «Альтісу» не було, а тому 1,05 млрд грн. цій фірмі присудили коректно.

Угу, коректно, да.

Буквально через три дні після цієї прес-конференції адмінколегія прийняла рішення, яке повністю дезавуйовує ці виправдання. На тендері КЕВ м. Мукачеве по закупівлі газу на 4,37 млн грн. Замовник викинув з торгів ТОВ «Закарпатгаз збут» саме за просрочку банківської гарантії. Фірма заявила АМКУ, що станом на певний час датою аукціону було 10 січня, але внаслідок певних дій замовника в «Прозорро» дата аукціону змінилась на 17 січня, що робила гарантію скаржника вже просроченою.

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова

Але в цьому випадку адмінколегія не відреагувала на зміщення дат, а заглянула в «Прозорро», побачила 17 січня, і арівідерчі.

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова

Отже, що дозволено тестю Насірова – не дозволено бику.

Блог від: Юрій Ніколов


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